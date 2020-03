Sobre la literatura que está dentro de la tradición

Marwán Kanafani

Músico y arquitecto

Escribir es vivir. Leer es entender una vida desconocida. No hay forma de establecer en el futuro algo más que muerte. Lo que salva es la literatura porque en ella está la vida que perdimos. Lo que olvidamos y lo que intentamos olvidar. Mitos y leyendas conforman un mundo. Un mundo lleno de reliquias y olores a los cuales la niñez se niega a abandonar cuando llega a la adultez. Un escritor, un narrador, un historiador, incluso, un periodista, tiene una responsabilidad con el lenguaje. Con las palabras y con la posibilidad de entender a partir de ellas, lo que rodea al hombre.

Un hombre no es sólo pasiones y malestares corporales. Un hombre es sobre todo historias. Es lo que se dice de él. Y más aún, lo que él dice de los demás. Cuando nos sumergimos en el mundo, en el recuerdo, estamos contando una vida que hemos visto, pero también la experiencia que tuvimos al ver esa vida. Todo fluye. Todo se conecta. No puede haber intermediarios. La historia es la historia porque tiene algo que no sólo habla sobre la propia experiencia.

Escribir es un placer cuando logra entender que somos seres conectados. Que estamos hechos del mismo material. A pesar de nuestras experiencias sean otras. Bolivia, Palestina, Argelia, España, se parecen. Nos da miedo decirlo. Venimos de la misma raíz. La casa que habitamos tiene los mismos tapices a pesar de la guerra. La devastación también puede ser nuestro lenguaje. Estoy escribiendo esto mientras espero un vuelo que me llevará a otra ciudad y recuerdo que en el lenguaje de los amigos que perdí está mi destino.

No puedo construir una casa sólo con ladrillos. La casa está cubierta de otros materiales y los árboles que la quieren rodear cada uno, tiene nombre propio. Así es la literatura. Repleta de nombres propios. Bellos. Intensos. Pero todos ellos sólo ayudan a que puedan existir en sintonía. En sincronía.

Estaré volando por cielos que en cada lugar reflejan tierras despobladas por la ambición del hombre. Volveré sobre mis pasos y puede que ya a la mitad de mi vida, decida escribir. Este es el primer ejercicio. Confuso. Constante. Hablo, entonces, de lo que importa. Del lenguaje. De lo que se pierde cuando él te traiciona y de lo que se gana cuando se lo entiende. La traducción no es una traición, es un acto de amor. Me traduzco porque quiero estar dónde están ustedes. Conocerlos. Entenderlos. No sólo a través de sus ojos. Con sus palabras. Son sus letras. Para mí, eso es explorar el alma. Lo demás es juego. Lo demás es máscara. Yo soy. Ustedes son. Eso es lo que importa. Porque en el medio, estamos conectados.