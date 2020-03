Muere el emblemático pianista de jazz McCoy Tyner, del cuarteto de Coltrane

El paceño Freddy Mamani, impulsor de la arquitectura andina, muestra una nueva faceta como artista plástico en Tambo Brasil, una iniciativa de la embajada brasileña para hermanar a las ciudades... Ver más Tambo Brasil, la nueva cara artística del impulsor de la arquitectura andina

Hace cincuenta años, el 6 de marzo de 1970, salía al mercado "Let It Be", sencillo que daría título al último álbum de la banda más importante de la historia de la música en el siglo XX, The Beatles... Ver más Cincuenta años de "Let It Be", símbolo del ocaso de The Beatles

Chinkana Wasi, ubicada en la calle Chuquisaca esquina Baldivieso, abre una nueva muestra pictórica con obras del artista Pablo Rico y permanecerá todo el mes de marzo. Ver más Chinkana Wasi inaugura nuevo ciclo pictórico con obras de Rico