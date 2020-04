El guitarrista Piraí Vaca y el pintor Marcelo Suaznábar aconsejan cómo seguir una rutina

Pasar una semana en cuarentena no sería mucho inconveniente, pero si esa semana va a terminar extendiéndose, podemos desequilibrarnos y traer discordia a los que nos acompañan. Ante esta situación, el guitarrista Piraí Vaca y el artista plástico Marcelo Suaznábar dan consejos, a partir de sus experiencias, para adaptarse con mucha más facilidad a esta situación en la que cada día puede tener un objetivo determinado. Es recomendable tomarse un tiempo cada día para establecer prioridades, lo que también le permitirá separar su entorno personal y profesional aunque no se haya movido de la misma habitación. Una buena rutina durante la cuarentena debe tomar en cuenta el teletrabajo, el tiempo para la familia, el ocio, además de considerar una buena alimentación, ejercicio y un periodo para informarse. Es así que Piraí Vaca recomienda lo siguiente: “Cuando ya sabemos que nuestro quédate en casa se va a extender por varias semanas, tenemos que tomar recaudos y ocuparnos de los distintos aspectos que conforman una vida, para equilibrarlos y no caer en la desesperación, arrastrando a los que nos rodean.

1. Según entiendo yo la vida, tenemos un cuerpo físico, una mente y una parte invisible (o espiritual, si prefieren llamarlo así), que es tan importante como la visible. ¡Ocupémonos de todas ellas, para conservar la cordura! 01 Para el cuerpo físico, hay mucha gente de valía, como mi entrenador personal luis_suarez_ f4f, que por ejemplo está dando clases en Instagram todos los días a las 16:00. Como él, hay otros profesionales que también lo hacen; sólo hay que buscarlos en las redes. Hacer ejercicio relaja y da buen humor.

2. La mente empieza a pensar demasiado cuando no se la controla o se tiene demasiado tiempo libre. Pensar nos sirve, pero pensar demasiado es una desgracia. Por otro lado, después de varias horas en la computadora y en el celular, terminamos como alelados y, lo que es peor, igual insatisfechos. ¿Cómo le hacemos? Miramos por la ventana el verde o la lejanía, y nos ponemos a respirar. Inhalamos contando hasta cuatro, exhalamos contando hasta cuatro. Luego, cuando quieran, inhalan en cuatro y botan en seis. Luego botan en ocho. Que la exhalación se haga cada vez más lenta. ¡Pero tienen que hacerlo por lo menos tres minutos para notar la diferencia! Pónganse el temporizador del celular, para aguantar... Eso les refrescará la cabeza.

3. Para los religiosos, dedicar un tiempo todos los días en una hora específica —esto es importante— a leer su libro sagrado les ayudará. Nos

da sensación de sentido, de utilidad. Para aquellos que no son religiosos pero sí buscan algo más allá de lo visible, en internet encuentran muy buenas lecturas de Osho, Eckhart Tolle, Deepak Chopra y Jiddu Krishnamurti, entre muchos otros que no se afilian a ninguna religión pero que nos ofrecen posturas fascinantes que pueden ayudarnos a ver más claro nuestro propio camino. Esto es algo ínfimo acerca de lo que se puede hacer.

4. Hay una regla importante, sin embargo, que nos hará sentirnos con un norte, a pesar de la situación, y es el horario. Basta con hacer esa gimnasia a las 16:00, por ejemplo, para que el día tenga un eje, y nos dé la sensación de que no estamos divagando en el espacio. A eso agréguenle algún hobby pospuesto, y el día podrá ser interesante.

Marcelo nos cuenta su rutina

El pintor del barroco Marcelo Suaznábar, artista plástico que vive en Canadá, en estos últimos días, por las restricciones que se han instaurado en casi todo el mundo, está publicando cada día la fotografía de una obra en su cuenta personal del Facebook. El artista orureño comenta que todavía no tienen una cuarentena obligatoria, pero casi todos los comercios están cerrados, excepto las farmacias, centros de abastecimiento de alimentos y gasolineras.

Los casos aumentando drásticamente, ya son 4.047 en Canadá y unos 500 en la provincia de Ontario.

Según aconseja el artista plástico, que de hecho en su familia todos tienen sus rutinas y responsabilidades establecidas, pero ahora se cumple con mayor rigurosidad el quédate en casa.

“Nosotros en casa comenzamos la rutina tomando un desayuno juntos. Luego mis hijos ordenan sus habitaciones y siguen sus rutinas. Ellos pasan sus clases de matemáticas, pintan, leen y claro también tiene un poco de diversión para no ser muy estrictos y cansarlos. Mi esposa, también después del desayuno, se va a todos los asuntos de la casa y yo ingreso a mi taller. Esta rutina la cumplo casi a diario. Pongo las noticias o música y comienzo a dibujar y después reviso los correos. Como a las 2 de la tarde, que podemos almorzar. Regreso a mi taller y pinto hasta las 7 pm. Yo sólo salgo a hacer las compras, pero lo menos posible, siguiendo todos los pasos para evitar algún contagio. ¡Nadie sale!

Su obra está difundiendo en su cuenta personal del Facebook con estos hashtags: #quedateencasa #cuarentena #quarantine #painting #oilpaintings #artlovers #popsurrealism #artcollectorworld#artof instagram