El escritor Gonzalo Lema publica una serie de entrevistas a grandes intelectuales bolivianos

El galardonado escritor boliviano Gonzalo Lema asume un nuevo reto y publicará, desde el subsiguiente fin de semana en Los Tiempos y Página 7, una serie de entrevistas a grandes intelectuales bolivianos que dejaron huella en la historia del país.

El libro, que al finalizar la serie podrá descargarlo de Los Tiempos, lleva por título “La Bolivia posible. Entrevistas a intelectuales bolivianos”. Lema ha ideado incluir entre sus entrevistas desde literatos como Luis H. Antezana hasta economistas como Gonzalo Chávez.

Ante la pregunta del criterio con el que eligió a sus entrevistados al título de su nueva serie de entrevistas, Lema explicó que ha utilizado el término “intelectuales”, en realidad, en su acepción común: gente formada mediante estudio con visión integral de la vida. Dijo que “pensadores” no le servía, porque primero se refiere a gente que piensa o se dedica a estudios filosóficos muy profundos. “Esto de acuerdo al diccionario. Pero en lo cotidiano, a Andrés Iniesta, el gran mediocampista de Barcelona, se le decía “Cerebro” porque pensaba y organizaba el juego del “team” que comandaba Pep Guardiola. Era un “pensador” del fútbol, no un “intelectual. Quiero decir: era el “pensante” del equipo, experto en el juego, pero no en filosofía, y literatura, y ciencia política... Estoy de acuerdo en la dificultad de definir al intelectual diferenciándolo del pensador, pero si no tuviéramos que hacerlo, nos entenderíamos muy bien todos: libros, distintas disciplinas, arte, literatura, deportes... una visión integral de la vida”.

Asimismo, el escritor señala que la colección “La Bolivia posible. Entrevistas a intelectuales bolivianos”, se refiere a siete destacados por su alta formación integral, por su visión de conjunto, a los que la gente subtitula intelectuales. “No son los únicos en nuestro país, claro que no. Tenemos buen número de ellos. Su selección responde a mis afinidades, eso queda claro. Es el tradicional problema de cualquier antología o selección”, puntualizó.

-- Gonzalo, usted ya publicó con Los Tiempos “La Bolivia que se va, la Bolivia que viene. Entrevistas a líderes políticos bolivianos” (2011); “La verdad esencial. Entrevistas a poetas bolivianos” (2013), que presenta las últimas entrevistas a dos grandes: Jesús Urzagasti y Rubén Vargas, y “Bolivia en la coyuntura. Entrevistas a analistas políticos” (2015). ¿Considera que estos libros mantienen vigencia?

-- Estoy seguro que sí. La realidad se mueve, pero no tanto. Tampoco es tan rápida. Por otra parte, este bloque de tiempo histórico es muy singular. Se ha elegido un presidente indígena el año 2006 y se ha desarrollado una asamblea constituyente. Se ha desconocido el resultado de un referéndum y se habría practicado un fraude electoral. Son temas que han de quedarse en la historia. La calidad notable de los entrevistados hace que esos libros, y este, tengan siempre importancia. Son síntesis esenciales de nuestro país. Al mismo tiempo, se advierte que la política no lo es todo. Hay mundos diversos que bullen casi al margen: la poesía, la novela, el arte. Hay emprendimientos propios de valientes, economías que surgen sin ayuda del Estado, etcétera. Estos libros de entrevistas nos hablan de todo eso. Son testimonios lúcidos de gente sensible e inteligente.

-- ¿Cuáles son los entrevistados elegidos y por qué?

-- Son: Fernando Calderón, cientista político; Antonio Mitre, historiador; Eduardo Trigo O’Connor d’Arlach, historiador; H.C.F. Mansilla, filósofo; Carlos Toranzo Roca, cientista político; Mariano Baptista Gumucio, historiador; Luis H. Antezana Juárez, filólogo. En realidad, sin pretender ya mayor aclaración, debería limitarme a dar sus nombres, porque la gente los sabe, y conoce, como intelectuales. Es muy importante reiterar, sin embargo, que tenemos más intelectuales en nuestro país, y de gran valía. Me remito a sus valiosos libros.

-- ¿Con “La Bolivia posible. Entrevistas a intelectuales bolivianos” pretende analizar la situación del país?

-- Bueno, sí, pero desde sus momentos constitutivos: la Colonia, más tarde la república, los tiempos actuales. Las culturas tradicionales, el barroquismo, la minería, la agricultura, la guerra de independencia y la voluntad tarijeña de anexarse a Bolivia, la economía, la democracia, la novela negra, etcétera. Una visión integral, muy de conjunto. Nuestro país, y nuestra mentalidad, se inició durante la Colonia. Esto queda claro leyendo a Bartolomé Arzáns de Orzúa y Vela. Viejísimos temas, certezas, complejos, muchos de los cuales “si bien han acabado, no se han terminado”. Por ejemplo: la estratificación social, que nos viene desde la Colonia. La resistencia indígena. La situación “actual” del país tiene raíces profundas. Estas entrevistas pretenden escarbar hasta dar con ellas. Analizar la situación del país con mayor riqueza que el análisis de coyuntura, que es el que absorbemos a diario. Tiene, además, el propósito íntimo de enriquecer el diálogo de los bolivianos.

-- ¿Qué elementos e ideas constantes ve en las posiciones de las personas entrevistadas en “La Bolivia posible”?

-- Una definitivamente esencial: La situación actual comenzó, se diría que como mínimo, hace doscientos años. Si decimos trescientos, no estaríamos exagerando. Si pensamos -debemos- en nuestra vertiente europea, mil años. Otra: por más que estemos al tanto de la contabilidad histórica de nuestro país y región, es imposible profetizar el futuro. Los profetas están aplazados. Una más: la diversidad social nos enriquece, nunca empobrece. La comida es un gran ejemplo. El arte barroco es otro. Ahora que lo pienso, tienen más certezas en común. La religión, otro ejemplo. Importantes y constatables.

-- La entrevista es uno de los géneros más apasionantes, pero muy difícil. ¿Cómo encara usted el oficio de entrevistador? ¿Y hay mucha diferencia en entrevistar a un político y a un poeta?

-- Yo entrevisto a gente que he leído. Intelectuales, poetas, analistas. En el caso de políticos, a los que seguí mediante prensa durante años. Desde 1982, cuando se instaló la democracia. He entrepapelado una entrevista larga a don Walter Guevara Arce de esa década, una lástima. Yo era jovencito y él, tan importante, tan reconocido, ex presidente, fue muy cordial conmigo. Bueno, me he preparado para preguntar. Me gusta el diálogo, y aunque suelo hablar mucho, quedo fascinado con gente culta y sensible. Hay muchas diferencias entre políticos y poetas, pero estas desaparecen sin son cultos y sensibles.

Gonzalo Lema nació en Tarija 1959. Radica en Cochabamba desde 1961. Es de profesión abogado. Es escritor de novelas, cuentos y artículos. El año 2014 recibió el Premio Nacional de Culturas. El año 1998 obtuvo el Premio Nacional de Novela con “La vida me duele sin vos”. El año 2014 recibió el premio Kipus Internacional con la novela “Siempre fuimos familia”. El año 2017, su novela policial “Que te vaya como mereces”, protagonizada por Santiago Blanco, ex detective adjunto de la policía boliviana, ganó el premio L’H Confidencial de Barcelona, España, concedido a novelas negras. El autor tiene publicadas las colecciones de entrevistas: