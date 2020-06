8 ficciones y documentales sobre epidemias y pandemias

Han pasado meses desde que el mundo ha conocido lo que implica vivir en confinamiento y convivir, o mejor dicho, evitar convivir con un virus. ¿Qué dicen los investigadores, creativos y guionistas por todo el mundo? A continuación, se presenta una selección de ocho ficciones y documentales para informarse o “relajarse” hasta que todo —o al menos algunas cosas— vuelvan a la “normalidad”. Lo mejor de todo: están disponibles en la web.

1. “Coronavirus, ¿cómo comenzó todo?” (Discovery, completo en YouTube)

“Llegó sin avisar. Y se extiende como un incendio forestal”, comienza diciendo la voz en off en este clásico documental, como los que suele hacer la señal. Con una duración de 43 minutos, es un buen punto de inicio para entender el nacimiento y la propagación del virus, desde el primer caso en diciembre del año pasado en Wuhan, la ciudad china de 11 millones de habitantes.

“La gente iba a salir por el Año Nuevo a visitar a su familia. El confinamiento parece muy cruel, pero es lo correcto”, dice el médico Leong Hoe Nam, en un pasaje del documental.

El hilo de la narración no sólo se limita a la Covid-19. También hace referencia al virus SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) de 2002, que tiene características similares a este nuevo, las alertas a la Organización Mundial de la Salud y el fin —al menos por el momento— de los viajes globales.

En la plataforma digital de Discovery está disponible “Covid-19: La pandemia 2020”, con características similares y algunos minutos dedicados a la pregunta del millón: ¿cuándo estará disponible la vacuna?

2. “Coronavirus” (DirecTV Go)

“Wuhan, China, el epicentro del coronavirus”, comienza diciendo el clásico documental, que también hace foco en las primeras semanas de lucha contra la pandemia. Además de hacer una cronología de la llegada del virus, el trabajo también pone la mira en las dudas de los profesionales frente a un hecho inédito en la historia de la medicina mundial.

“Sabemos que la contención puede funcionar, pero nunca se ha hecho a gran escala”, dice uno de los médicos en un fragmento. Las escenas viajan al corazón de las ciudades chinas en cuarentena y de los laboratorios que trabajan a destajo; además, hay testimonios de residentes, médicos y periodistas locales.

La producción es de Journeyman Pictures, una empresa inglesa que viene haciendo documentales desde la década del 90, con informes especiales en zonas de guerra y conflicto.

3. “Spaceship Earth” (hulu.com)

Tres décadas antes de que el mundo entero se familiarizara con las palabras “coronavirus”, “pandemia” o “confinamiento”, un grupo de ocho personas se encerró durante dos años como parte de un experimento para tantear cómo sería la vida de una colonia humana fuera de la Tierra.

Esta insólita aventura, a mitad de camino entre lo visionario y lo pintoresco, la recuerda ahora el documental “Spaceship Earth”, de 115 minutos de duración, dirigido por Matt Wolf y que se estrenó este vienes en internet tras haber pasado por el Festival de Sundance.

“Los ‘biosferanos’ (las personas que se encerraron), cuando volvieron a entrar en el mundo, se habían transformado para siempre (...). Con la Covid-19, todos vivimos como ‘biosferanos’ y pronto entraremos en un mundo nuevo. La pregunta es: ¿Cómo nos transformará? Ahora que tenemos conciencia de lo frágil de nuestro mundo, depende de nosotros protegerlo”, añadió Wolf en un comunicado.

4. “Pandemia” (Netflix)

De la gripe española de 1918 al virus del SARS y pasando por el ébola y las gripes estacionales. Toda esa información está en “Pandemia”, la miniserie documental de seis episodios —duran poco menos de una hora— de Netflix.

El estreno fue en enero, así que el coronavirus no aparece como protagonista. El foco del trabajo de Zero Point Zero Productions está puesto en la lucha sanitaria internacional contra las distintas pestes y en algo que los científicos venían anunciando: la posibilidad de vivir una pandemia de estas características. “No es una cuestión de ‘si sucederá’, sino ‘cuándo’”, dice una voz en off.

Hay dos episodios particularmente interesantes. Uno —quizás el más profético— que hace referencia a los brutales recortes presupuestarios en materia de salud en los Estados Unidos, el país con mayor número de muertes por coronavirus. Y otro, pone el eje de la discusión en los movimientos antivacunas principalmente en el estado costero de Oregon.

5.“Epidemia” (Netflix)

“La lucha por salvar a los Estados Unidos de…” (Ahí debe completarse cualquier “amenaza”) es el punto de partida y el argumento de cientos de películas de la factoría Hollywood. En estas últimas semanas, “Epidemia” fue una de las más mencionadas. Antes de la pandemia, había pasado por el catálogo de Netflix sin demasiada trascendencia, pero ahora cobró protagonismo.

Estrenada en 1995, la película tiene un gran elenco: Dustin Hoffman, Martin Freeman y Rene Russo. El virus que hay que combatir se llama “motoba”; está haciendo estragos en toda África y amenaza con llegar a —por supuesto— los Estados Unidos.

Los ocultamientos por parte del Gobierno, un romance, dosis de suspenso y el camino del héroe son algunos de los ingredientes de este drama de los 90, que cobra sentido nuevamente.

6. “Virus” (Netflix)

Más cercana en el tiempo —la producción es de 2013— e incluso en la temática, “Virus” se convirtió el mes pasado en un pequeño boom en la plataforma de “streaming”.

Dirigida por Kim Sung-Su, la película —de dos horas— se centra en un barrio surcoreano donde aparece una nueva enfermedad, que se transmite por vía respiratoria. Hay terror, suspenso, alguna dosis de romance y ciencia ficción, el género que más chances tiene de “predecir” lo que sucederá en la realidad. No es una película sobre la enfermedad, sino más bien sobre la reacción colectiva, que va entre la negación y la paranoia absoluta. También ofrece una mirada sobre la lucha por la supervivencia y, por supuesto, la búsqueda desesperada de una vacuna. Pese al trasfondo de tragedia, tiene momentos divertidos.

7. “Metrópoli, Ciudad de México - Covid-19” (A&E)

“Metrópoli” es un “” que muestra el trabajo de las fuerzas de seguridad y emergencia en diferentes lugares de la región. En este caso, se trata de un especial sobre el coronavirus en una de las ciudades más pobladas del continente, con 20 millones de personas que circulan diariamente por sus calles. “Hoy los héroes no usan capa. Usan bata”, dicen las promociones del especial de media hora, que pone el foco en el trabajo de salud y los efectos de la pandemia en una megalópolis con un gran porcentaje de trabajadores informales.

“Entonces comprendíamos que nuestra separación tenía que durar y que no nos quedaba más remedio que reconciliarnos con el tiempo...”, dice Albert Camus en su novela “La peste”. En el uso de ese vacío, hay opciones para sumergirse en escenas de ficción, de realidad y del cruce infinito —y nutritivo— entre una y otra.

8. “Tóxico”

Así definió el director argentino Ariel Martínez Herrera su película “Tóxico”. El largometraje fue filmado hace tres años y que se estrenó en marzo. Aún está disponible en play.cine.ar en forma gratuita.

Protagonizada por Jazmín Stuart y Agustín Rittano, la película sigue los pasos de Laura y Augusto, una pareja que huye de una pandemia de insomnio a bordo de un motorhome. “Estar despierto puede ser tóxico”, dice el tráiler promocional de la película, que incluye escenas de gente con barbijos en las filas del supermercado, guardias hospitalarias desbordadas y clima de catástrofe.

El guion es del propio Martínez Herrera y varios escritores. Recibieron asesoramiento técnico de Emiliano Aguerreberry, un biólogo que tuvo como tarea darle realismo a la historia.