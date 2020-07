El cine Frente a la postergación de una nueva generación de producciones

Son varias las producciones de cine boliviano que han tenido que hacer una pausa, como muchas otras actividades, debido a la pandemia y que ahora, entre incertidumbre, retrasos y restricciones, intentan imaginar un futuro posible para llegar a término. Lecturas & Arte consultó con algunos productores sobre la situación en la que se encuentran estos trabajos que son parte de una nueva generación de películas nacionales.

Por ejemplo, Chaco, dirigida por Diego Mondaca, una película que grabada en Ibibobo y alrededores de Villamontes en Tarija, tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Rotterdam en enero de este año, después participó en el Festival Ficunam en México y debía continuar su participación en varios otros festivales para los que está seleccionada, pero que tuvieron que postergarse debido a la pandemia, cuenta el creador y productor Álvaro Manzano. “El estreno en Bolivia también se ha visto perjudicado por esta situación de emergencia sanitaria. Actualmente estamos evaluando la mejor forma de estrenarla y que la película pueda ser vista en Bolivia lo antes posible, estoy seguro que muy pronto podremos dar alguna novedad al respecto”, comentó Manzano.

Por su parte, la productora Claudia Gaensel explica que otras películas ya terminadas e incluso estrenadas como Mi socio 2.0, están en espera de reprogramarse. En el caso de la secuela de Mi socio, dirigida también por Paolo Agazzi, la película estuvo cuatro días en cartelera, en alrededor de 30 salas de cine en el país, días en los que fue vista por más de 10 mil espectadores, según cuenta Gaensel. “seguramente iba a ser una taquilla importante, pero está suspendida y estamos con la incertidumbre de todos, tratando de ver qué pasa y cuándo se vuelve a las salas de cine para hacer un relanzamiento”, comenta la productora, quien también es parte del equipo de Pseudo, dirigida por Gory Patiño, que en este momento se está presentando en plataformas de mercados virtuales y se prevé que el estreno en Bolivia sea para mediados de 2021, aunque aún no se sabe con precisión porque las salas tienen películas pendientes para estrenar que se están acumulando en estos meses.

Para el productor y cineasta Álvaro Olmos, la situación es un poco distinta, ya que cuando comenzó la cuarentena las producciones en las que estaba trabajando ya entraban en etapa de postproducción.

La nueva película de Martín Boulocq, El visitante, en la que Olmos es productor, es una coproducción con Uruguay y se encuentra en posproducción. Si bien tuvieron retrasos por la cuarentena, no han tenido mayor dificultad porque en dicha etapa se puede trabajar a distancia. Olmos comenta que lo mismo sucedió con otras producciones, como Los de abajo, que está editándose en Argentina, son películas que están a punto de ser concluidas.

“Trabajamos de forma más tranquila, sin presión de nada, porque casi todo está parado. Estamos finalizando las películas y a la espera de lo que pueda pasar con festivales de cine y plataformas. Estamos alistándonos para este nuevo mercado que se está generando con las plataformas en streaming”, dice Olmos.

En plena producción

Manzano asegura que los más perjudicados son los proyectos que estaban filmándose o en etapa de preproducción. “En mi caso particular, yo estaba empezando el rodaje de la película Perros, dirigida por Vinko Tomicic. Es un proyecto que venimos desarrollando desde 2015 y que nos ha costado mucho tiempo y trabajo concretar”.

“El rodaje debía comenzar la última semana de marzo. Empezamos la preproducción el 13 de enero y ya teníamos todo el elenco, todas las locaciones aseguradas, la logísticca lista y todos los permisos tramitados. El equipo de casi 40 personas ya estaba contratado y el director de fotografía (Sergio Armstrong) y el actor principal (Alfredo Castro) ya habían llegado desde Chile para la filmación”, cuenta Manzano, para quien las cosas se pusieron duras el 16 de marzo, cuando llegó la información de que Chile planeaba cerrar sus fronteras, entonces, en una reunión con todos los coproductores de Perros, decidieron detener el rodaje y tuvieron que conseguir un vuelo para lograr que Armstrong y Castro puedan retornar a sus hogares en Chile.

“También tuvimos que cancelar los vuelos del foquista y el productor chileno, que venían a Bolivia trayendo los lentes y otros equipos de la cámara. Y cancelamos los vuelos del equipo que venía de México (productor mexicano, ingeniero de sonido, asistente de sonido, asistente de video y actriz), que también traían equipamiento como carga”.

Todo esto también implicó que haya un operativo local para devolver a sus casas a parte del equipo que iba desde Cochabamba y Tarija. “Finalmente logramos llevar a todas las personas a sus hogares y devolver todo el equipo antes de que comenzara la cuarentena. Pero esto implicó un alto costo financiero para el proyecto y todavía no tenemos la certeza de cuándo podremos volver a filmar”, comenta Manzano.

MÁS OBSTÁCULOS

El mayor obstáculo en este momento no es la pandemia, sino el incumplimiento por parte del Gobierno, dice Álvaro Manzano, respecto a los compromisos de carácter internacional que ponen en riesgo su financiamiento. “Bolivia, como país miembro, debe pagar la cuota a Ibermedia, que es un fondo internacional, en el que participan todos los países de Iberoamérica, y que es un fondo que nuestro proyecto ganó en 2019. Lamentablemente, Bolivia no ha pagado la cuota de 2019, es decir, mucho antes de la pandemia ya había el incumplimiento. Pese a que en ese ese momento hubo el compromiso de la entonces ministra Marta Yujra. Ahora, con la desaparición del Ministerio de Culturas estamos con mayor incertidumbre. Sabemos que Cancillería ha declarado como prioritario cumplir con estos compromisos internacionales y que el trámite se encuentra en el Ministerio de Economía. Esperemos que el cambio de ministro de Economía no siga retrasando esto aún más”, afirma Manzano.

¿SE PUEDE AVANZAR?

La productora Claudia Gaensel afirma que en este momento se está trabajando sobre todo en rodajes publicitarios que demandan poco tiempo de producción y en las que se puede cumplir con todos los protocolos de bioseguridad; sin embargo, hay otras trabas para la producción cinematográfica.

“Sin duda, la pandemia ha afectado a muchos proyectos, como ha afectado a todas las artes, industrias y en general a toda la población. Pero yo veo que el problema es que, además de la pandemia, a nuestro gremio se le ponen encima más obstáculos y el Estado, en lugar de ayudar, pone trabas: el Gobierno se niega a reconocer la institucionalidad de Adecine (que es el ente estatal que se encarga del cine, creado por ley aprobada por unanimidad en 2019) ni se le dan las condiciones para trabajar; tampoco se han rendido cuentas de los fondos de fomento de Adecine ni del Premio Eduardo Abaroa”, dice Álvaro Manzano refiriéndose a fondos que estaban establecidos desde antes que iniciara la pandemia, a esto se suma que desde el año pasado el proceso de reglamentación de la Nueva Ley del Cine sigue estancado (debió haberse tenido un reglamento 90 días después de promulgada la ley, es decir a más tardar a fines del año pasado).

“Todo esto es muy grave y se ha utilizado la pandemia como excusa para no hablar del tema, pero la verdad es que todos estos puntos vienen desde el año pasado y deberían haber sido resueltos mucho antes de marzo”, añade Manzano.