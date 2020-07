Se acerca la fecha límite para postular al “Peter Travesí”

La convocatoria al Premio Nacional de Teatro Peter Travesí Canedo vence este 31 de julio. Debido a la pandemia, el comité de selección recibirá postulaciones vía correo electrónico. Este año se incluyó la modalidad virtual en la convocatoria, que aunque no queda claro cómo se realizarán las presentaciones si es que las restricciones por la Covid-19 siguen estrictas, Juan Argandoña, quien organiza esta versión, asegura que se va a realizar, ya que se ha continuado las gestiones con la Gobernación, que hace el desembolso del dinero del premio.

“De existir la posibilidad de habilitar espacios físicos, en este caso el teatro Achá, si se cumple con los protocolos de bioseguridad, que además ya han sido lanzados por la Alcaldía y la Gobernación, y no es difícil cumplirlos, porque no conlleva el riesgo de un banco o un trufi por el permanente movimiento de gente, hay ya algunos modelos para poder aplicar estos protocolos en escenarios artísticos, entonces se verán esas alternativas siempre y cuando no haya cuarentena”, dijo Argandoña a Lecturas & Arte. Si las medidas por la pandemia se endurecen y no se permite el uso de espacios artísticos, Argandoña dice que queda la modalidad virtual para las presentaciones, aunque existe la discusión sobre si este tipo de plataforma conserva o no la esencia del teatro. Asegura que, si el premio se desarrollaría de forma virtual, se harían convenios con canales de televisión para la difusión de las obras.

La directora y actriz Ivette Mercado dice que es ponderable que se haga el esfuerzo por llevar a cabo esta versión en las difíciles circunstancias. Por doble motivo: porque se trata de un esfuerzo de gestión cultural que beneficiará a un sector completamente olvidado y desprotegido en esta crisis pandémica (el de las artes escénicas) y porque ella defiende la lógica de encontrar maneras de dar continuidad a eventos y festivales incluso en las situaciones más adversas, más aún si se trata de eventos de larga data como el Peter Travesí.

Para el director y dramaturgo Andrés Escóbar, hay muchas cuestionantes sobre hacer una versión virtual del premio, pero asegura que se debe tomar en cuenta la naturaleza del teatro, aunque no niega que es interesante buscar nuevos lenguajes.