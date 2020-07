Cine “Bring me an avocado” está disponible en Amazon Prime

“Bring me an avocado” tuvo su estreno online la semana pasada por Amazon Prime, en Latinoamérica, México y España. El 1 de julio fue la premiere online estadounidense en la misma plataforma. El año pasado se presentó en una decena de festivales, empezó el ciclo en el festival de Cinequest con la premiere mundial donde ganó el “Audience Award” por mejor película narrativa y cerró su presentación en el Napa Valley Film Festival, según cuenta la directora y guionista boliviana María Mealla.

La película está protagonizada por el actor boliviano Bernardo Peña y se rodó en Oakland, CA. “Filmamos la película en 12 días para poder lograrla con nuestro limitado presupuesto independiente”, cuenta Mealla.

El guion

La historia fue escrita por la misma directora, quien cuenta que comenzó a explorar cómo es que el duelo y el trauma nos afectan como individuos y cómo afectan el núcleo familiar. “Por lo general cuando se muestra el duelo en medios, se enfoca en los momentos más violentos y sorprendentes, pero no cuando uno lo tiene que vivir todo el día, en cada momento cotidiano. Mi intención con este filme es mostrar esos momentos más vulnerables y privados de los cuales nunca hablamos, pero a todos nos toca vivir”, dice Mealla.

El filme muestra un encuentro violento que deja a “Robin” en coma, su esposo, su hermana y su mejor amiga se aventuran a mantener la normalidad para sus dos hijas pequeñas mientras cada una maneja su propio dolor, según la sinopsis del filme.

Bernardo Peña encarna al esposo de Robin y cuenta que la experiencia de interpretar al papá en esta historia tan fuerte y sentimental, le cambió la vida. “Un estudio, muy difícil a ratos, de autoinvestigación muy profunda. En este caso, me sentí más conectado a ‘George’ que a cualquier otro personaje que haya tenido el placer de personificar frente a las cámaras”, dice Peña.

Su personaje, George, es padre de dos niñas, lo que conectó más a Peña con el rol a través de su experiencia como papá. “Siempre que puedo comento que George es el personaje más agradable que he interpretado en mi carrera hasta ahora. Estoy muy agradecido a todo el equipo por haber confiado en mí”, dice el actor, que también es uno de los protagonistas de la serie nacional “La entrega” (Gory Patiño).

Proceso de grabación

Ya que se trata de una producción independiente, Mealla confiesa que atravesaron por varias dificultades durante el rodaje. “Entre las más alarmantes, tuvimos que reemplazar a una de las actrices principales de la película una semana antes de empezar rodaje.

A la que teníamos en el role le ofrecieron un papel en una serie de televisión que conflictuaba con nuestra producción. Le hicimos el casting a Molly Ratermann, la actriz que ganó el papel a último minuto, fue por Zoom mientras ella estaba en el Festival de Cannes. Tomó un avión de regreso a California una semana antes de lo previsto para participar en la película. Y gracias al cielo porque es una actriz capísima”, cuenta la directora.

Cambios en el cine

El estreno de “Bring me an avocado” en una plataforma streaming nos obligó a preguntar a la directora sobre los cambios que atraviesa la producción audiovisual en todo el mundo debido a la pandemia. Mealla afirma que actualmente los creadores están atravesando por una preparación mental para que todo el contenido que sea realizado en los siguientes dos años no tenga escenas que requieran grupos grandes de actores ni equipos grandes para filmarlas (fiestas, conciertos, restaurantes, discotecas, escuelas).

“Las historias que sean filmadas ‘live action’ van a ser bastante íntimas, de pocos personajes, que se puedan navegar con un crew mínimo manteniendo todas las medidas de seguridad. Lo más importante ahora, es proteger a los artistas. A nivel mundial se siente la falta de apoyo monetario a los cineastas en cada departamento de producción. Bastante irónico considerando que es en gran parte lo que nos está manteniendo a flote mientras vivimos este fenomeno mundial”, asegura.



Peña, quien también vive en Estados Unidos, está postulando a festivales de cine, (siguiendo el ejemplo de María), con un cortometraje que dirigió el año pasado, llamado “Qualified”.



“También estoy produciendo un programa al vivo para internet, ‘Inside Tacherman’, con mi amigo y socio Mark Tacher accesible por Facebook y Youtube --www.facebook.com/MarkTacher. Con Mark y otro socio, Ricardo Molina, estamos abriendo una productora, casa de contenido, desarrollando varios proyectos de tele y cine. Siempre promoviendo diversidad e inclusión”, añade el actor.