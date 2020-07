Tunick al alcance de todos en un museo virtual y redes sociales

La serie “Stay apart together” (Mantengánse separados pero unidos), de Spencer Tunick, el fotógrafo que en 2007 reunió a casi 20 mil personas en el Zócalo de México para retratarlas desnudas y romper un récord, se encuentra expuesta en una galería virtual a la que se puede acceder a traves de las redes sociales del fotógrafo como Instagram (@spencertunick). Hace unas semanas, Tunick lanzó su nuevo proyecto íntimo con fotos de personas desnudas en sus habitaciones, que surgió debido a este tiempo de cuarentena que se vive por el coronavirus. El célebre artista, que nació en 1967, convocó a personas de todo el mundo para participar en la serie masiva desde casa.

A través de plataformas de videochat, el artista visual reunió hasta 25 participantes de diferentes partes del mundo y buscando aumentar el número a 100. Tunick guió y dirigió a los participantes a posar y permanecer unidos, y al hacerlo, se las arregla para celebrar la unión en tiempos de aislamiento y para proporcionar una sensación de unísono, fuerza y ​​seguridad, en un momento en el que se anhela mucho. Tunick profundiza en el significado de la conexión y el papel que el arte y la tecnología tienen en este contexto. “Stay Apart Together” es un primer paso en la exploración de esta nueva forma de coexistencia, observa Alonso Gorozpe, curador de la serie y fundador de Studio 333, en un artículo de la revista Muse.

Un cambio

En cuanto a la contingencia sanitaria en el mundo, Tunick sostiene que “el cierre rápido y urgente de las sociedades nos preparará para el futuro. Es decir, el apuro de suspender las actividades de vida frente a las necesidades ambientales. Tal vez tengamos la obligación de reducir nuestras actividades y utilizar una semana de cinco o seis días. No viajar, quedarnos en casa, con la finalidad de bajar el consumo, la generación de basura y desechar la suma de todas las emisiones de dióxido de carbono”.

Esto, según el artista, demuestra que “juntos, en colectividad, podemos lograr un cambio significativo”. Claro, añade en medios internacionales, con un liderazgo y una ciencia correctos, además de la transparencia. Por otro lado, Tunick pide a los jóvenes no ser rebeldes, sino héroes al aislar y ayudar en el salvamento de vidas de las personas de mayor edad.

Redes

En mayo del año pasado, Tunick hizo una convocatoria contra la censura del arte en redes sociales.

Tunick fotografió una creativa protesta que se realizó en Nueva York, frente a las oficinas de Facebook, en contra de la política de censura que tienen las plataformas de Facebook e Instagram.

Un grupo de 125 personas se desnudó frente al edificio, usando carteles con pezones para tapar sus cuerpos. Los manifestantes buscan frenar la censura a la desnudez femenina que han impuesto dichas empresas.

La manifestación fue organizada por el grupo de derechos de las mujeres Grab Them by The Ballot, la cual afirma que se han censurado e inhabilitado de manera permanente algunas cuentas luego de publicar imágenes de desnudos artísticos de mujeres.

El artista

El neoyorquino ha documentado figuras desnudas vivas, con fotografía y video, desde 1992. A partir de 1994, ha organizado más de un centenar de instalaciones in situ temporales que comprenden docenas, cientos o miles de voluntarios; sus fotografías son testimonios de esas acciones. Los individuos en masa, sin ropa, agrupados, metamorfosean en una forma nueva.