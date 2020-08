Familiares de Chespirito critican cancelación de emisión de sus programas

"El Chavo del 8", "El Chapulín Colorado" y "Chespirito" del comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, conocido internacionalmente como Chespirito, ya no se emitirán en la televisión, lo que ha provocado las críticas de su viuda, Florinda Meza.

Y es que este sábado Roberto Gómez Fernández dio a conocer la salida del aire en todo el mundo de los programas creados por su padre tras un desencuentro con Televisa sobre los derechos de autor.

"¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente", expresó Meza a través de un hilo de Twitter.

Además, añadió que no comprende por qué se tomó la decisión, ya que, dijo, va en contra de los intereses comerciales de la cadena de televisión y recordó que Chespirito "es parte del ADN de los latinos".

"Es triste comprobar cómo en tu propia casa, a la que le has dado millones de dólares, es dónde menos te valoran", sentenció.

La actriz, escritora y productora terminó diciendo que qué bueno que Bolaños (Ciudad de México, 1929-2014) ya no esté para presenciar esta situación tan incómoda y que Chespirito permanecerá en los corazones de "los buenos".

Aunque no hay claridad sobre sucedido, medios locales apuntaron a que Televisa y la familia del Bolaños no lograron llegar a un acuerdo sobre los derechos de los programas.

Los programas llevaban 47 años de transmitiéndose de manera ininterrumpida televisiones de todo el mundo y después de 6 años de la muerte del actor.

A pesar de la triste noticia para la familia, amigos y seguidores de uno de los más grandes iconos de la comedia mexicana, su hijo aseguró a través de Twitter que seguirán luchando para que el mundo no olvide a Chespirito y las nuevas generaciones puedan conocerlo.

"Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos", publicó Gómez Fernán.

Gómez Bolaños fue, además de actor y comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor musical, director y productor de televisión.

Además de "El Chavo del Ocho" y "El Chapulín Colorado", interpretó a muchos otros personajes que forman parte del imaginario mexicano.