11 artistas reflexionan en performance sobre el encierro y la Covid-19

El domingo se presentará “Introspecciones”, una serie de performances en la que 11 artistas reflexionarán sobre el encierro y la pandemia que vive el mundo. Estas obras se proyectarán a través de Zoom.

Participarán artistas de Santa Cruz como Isabel Jordán, Andrés Olmos Guillén, Macjob Parabavis, Wara Urquiola y Dolly Peña Pedraza; de Cochabamba, Serena Ximena Vargas; de Oruro, Alejandro Valdez y Jaime Achocalla; y de La Paz, Álvaro Galvez Montoya, Alejandra Álvarez Mendoza y Alejandría del Carpio. Cada pieza durará entre 10 a 15 minutos.

Las personas interesadas en ver estas performances, deben registrarse libremente al https://bit.ly/3iJH8lP. Esta actividad arrancará a las 19:00 de este domingo.

El artista y gestor de este proyecto, Héctor Canonge, explicó que esta muestra intenta responder y reflejar el sentimiento de los artistas durante el periodo de encierro debido a la pandemia, sus condiciones laborales, así como las vicisitudes económicas que confrontan personal y profesionalmente.

“El aislamiento social, la imposibilidad de interacción, la carencia participativa del público y la ausencia de espacios para la ejecución de performances son los efectos de una pandemia que nos afecta en muchos aspectos de nuestra vida cultural, social y creativa. Los artistas buscamos soluciones a los problemas que confrontamos por medio de diversas formas de expresión. El Arte de Acción como práctica para aliviar y contrarrestar muchos de los retos que ahora confrontamos nos ayuda psíquica y corporalmente”, señala.

El artista

Canonge es un referente en la performance. Es artista, curador, gestor cultural y educador. Estudió literatura comparativa, cinematografía, New Media Arts y obtuvo su posgrado en Integrated Media Arts en la Universidad City University of New York.

Actualmente, su obra artística integra el uso de nuevas tecnologías, arte mediático, narrativas cinematográficas, arte conceptual, relacional y del performance.



Sus trabajos fueron auspiciados por fundaciones americanas y europeas y fueron expuestos en diferentes museos, galerías y espacios culturales de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia.

Canonge es responsable de varios eventos como el Festival Internacional de Performance de Nueva York, Festival Internacional de Performance de Santa Cruz de la Sierra, Performance Art Festival Buenos Aires, Encuentro Nacional de Arte de Acción, ARTerial Performance LAB, entre otros.