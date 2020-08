Estrellas bajo los pies, un destacable debut

Mariana Ruiz Romero

Escritora, miembro de número de la Academia Boliviana de Literatura infantil y Juvenil

“We have not met on earth again,/ and scarcely shall; there doth remain a time,/ a place where we shall meet,/ and have the stars beneath our feet”. Longfellow.

Esta cita abre el libro debut de David Barclay Moore, un guionista negro nacido en Missouri, Estados Unidos. Dice, en español, que quienes hablan “no se encontrarán otra vez en esta tierra, habrá un tiempo, un lugar en el que sí se volverán a encontrar, esta vez con las estrellas a sus pies”. Inmediatamente sabremos que el libro trata sobre el duelo, en este caso, el duelo que experimenta Wallace Rachpaul por la muerte de su hermano mayor, Jermaine.

Hay muchos aspectos para destacar en esta novela. Primero, la portada, porque el niño que camina con la mirada baja camina por un sendero iluminado de piezas de legos. Las piezas de legos son centrales para la historia, ya que gracias a ellos este niño podrá elaborar la serie de sentimientos negativos que experimenta desde que su hermano muere asesinado, en una disputa violenta en su barrio de Harlem, Nueva York.

En este escenario los niños pueden caminar libremente hasta la edad de 12 años, etapa en la que empiezan a ser reclutados por las distintas pandillas; corren el peligro de ser asaltados y deben caminar con muchísimo cuidado. Este desafío, acompañado por la tristeza y pena que experimenta toda la familia de Lolly, como lo llaman, está magistralmente descrita.

Además, sus padres sufren el duelo de una manera diferente, ya que pesa sobre ellos el divorcio y el hecho de que la mamá tiene una nueva pareja, una mujer. Sin embargo, esta nueva realidad, y el hecho de que el papá esté fuera del círculo familiar, le permite a Lolly tener una perspectiva diferente de la relación que tuvieron sus padres. Ellos saben que el divorcio los ayudó a ser menos miserables, un poco más felices, y esto no se le escapa al protagonista. Es una manera interesante de destacar las nuevas relaciones que experimentan los niños, ya que el concepto de familia ha visto muchos cambios en nuestro presente.

La situación social de la familia, los vecinos de todas partes del mundo, la comida, el programa de clases por la tarde que le permite un escape, un lugar donde explorar un mundo de fantasía a través de los legos, se van entretejiendo con mucha habilidad.

La compañera que encuentra en los legos una forma de comunicarse, la descomunal Rose, también añade un elemento más al rompecabezas que es la vida de Lolly. Rose entra dentro del espectro autista, y le interesa reproducir con las piezas de lego su entorno de manera exacta, excepto por un detalle: en las calles construidas con piezas de lego ella pega stickers de estrellas doradas. Ella también ha sufrido la pérdida de su madre, y su manera de comprender el sentido de esta ausencia es casi literal: “cuando te mueres te entierran, y luego estás en el cielo con las estrellas”. Es una frase que repite una y otra vez, ya que en su literalidad no puede hacerse a una idea de su significado, esto es, hasta que los stickers comienzan a ayudarla a procesar el concepto mismo de la muerte.

Por supuesto, los legos simbolizan el arte. El arte como escape, como puerta, como salida para expresar aquello que no puede decirse ni sobreanalizarse. Es una forma de resolución que ambos experimentan y es la forma mediante la cual ambos protagonistas sobrevivirán a un entorno hostil, que los supera muchas veces. Una forma llamativa y visual de ir disolviendo esa piedra pesada y negra que parece haberse aposentado en el corazón de Wallace, desde que su hermano ya no está con él.

La novela fue publicada en inglés en 2017 por Knopf Books. En 2018 recibió el premio al Nuevo Talento Coretta Scott King-John Steptoe Author Award y será adaptada al cine por Outlier Society Productions.