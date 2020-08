La inactividad del Repositorio Nacional pone en duda al sector literario

El cierre del Ministerio de Culturas y Turismo y su adición al Ministerio de Educación deja en la incertidumbre las tareas a su cargo. El sector editorial, los escritores y la preservación del patrimonio literario están en riesgo por el cese de actividades del Repositorio Nacional.

La Cámara Boliviana del Libro envió una carta para exigir soluciones ante la situación, ya que desde el 8 de junio no se regularizan los trámites de Depósito Legal, necesario para la publicación de un libro, según la Ley del Libro y de la Lectura 366.

Ana María Justiniano de Artigas, presidenta de la Cámara, se refiere a lo que implica la inacción del Repositorio: “Estamos muy preocupados porque el Repositorio es una institución jurídica que asegura el registro y preserva el patrimonio documental boliviano. Actualmente, se están publicando e imprimiendo libros sin este registro”, lamentó.

Lecturas & Arte intentó comunicarse con el Ministerio de Educación para hablar sobre la carta enviada expresamente al ministro Víctor Hugo Cárdenas; sin embargo, no brindaron ninguna información precisa sobre el tema.

El proceso habitual para hacer el trámite era el siguiente: obtener el Depósito Legal (DL) en el Repositorio Nacional y, posteriormente, el ISBN en la Cámara Boliviana del Libro. “Al haberse quebrado la cadena, ya que el Repositorio no está funcionando al haber pasado al Ministerio de Educación, no podemos obtener el DL para los libros que estamos editando”, dijo Marcelo Paz Soldán, director de la editorial Nuevo Milenio. También informó que enviaron una carta para pedir soluciones. “Hemos hecho los reclamos pertinentes al Ministerio de Educación, pero no hemos recibido respuesta. Se nos ha informado que ahora se puede obtener el DL directamente del Archivo y Bibliotecas Nacionales de Bolivia (ABNB), pero hemos hecho también las consultas y no hemos obtenido respuesta”, sostuvo.

Tanto Paz Soldán como el escritor paceñp Rodrigo Urquiola reconocen la importancia del Depósito Legal y ISBN. Afirman que es como “la cédula de identidad de un libro”, puesto que el código que se recibe supone la singularidad de la obra publicada no sólo a nivel nacional. “Es un requisito necesario, porque si no se tiene el ISBN, no se puede vender en una feria del libro”, resalta Urquiola. El escritor espera que las medidas sean transitorias y no implique el abandono total de las funciones del Repositorio, “cuya misión es la de preservar la memoria”, además de que se pueda restituir el Ministerio de Culturas y Turismo, que es el principal apoyo de los artistas.

A la espera de una respuesta clara de las instituciones pertinentes, el ABNB habilitó un espacio en su página web para el llenado de formularios del Depósito Legal.