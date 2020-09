CC Espacio analiza en un webinar sobre la poesía y cómo leerla

CC Espacio desarrollará una lectura y taller virtual denominado “El arte de leer poemas”, un evento en el cual se analiza y se decodifica la poesía.

La segunda sesión gratuita de lectura que se llevará a cabo hoy ya tiene los cupos llenos. La organizadora de este evento, Carmen Valdivia, dijo que próximamente se habilitará una tercera y las novedades se publicarán en su página de Facebook (https://bit.ly/3jPVqSu).

Valdivia señaló que estos eventos han tenido respuestas bastantes amplias y es el reflejo de una necesidad de actividades culturales de la población. “Los cupos para la lectura de hoy se llenaron hace una semana. Estamos aceptando a 50 personas por fecha”, agregó.

Por otro lado, explicó que para quienes deseen profundizar sobre la poesía, se habilitó un taller se realizará del 12 al 20 de septiembre. Éste tiene un costo de 120 bolivianos.

Los interesados en asistir tanto a las próximas lecturas como a este taller deben escribir a la página de Facebook de CC Espacio (https://bit.ly/3jPVqSu) o al WhatsApp 75811544.

Dinámicas de las lecturas y el taller

Las lecturas se enfocarán sobre cómo se escribía poesía anteriormente, es decir, los autores clásicos, y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Se leerán a autores referentes de este género literario de la época clásica, moderna y posmoderna.

En cuanto al taller, Valdivia señaló que se leerá poesía y se compartirá material bibliográfico para profundizar este género. También se impulsará a la escritura.



“Tenía la idea de que no había tantos lectores de poesía en el país, pero la respuesta a estos eventos me hizo ver de diferente manera, incluso me escribieron personas del extranjero. Leer poesía no es fácil, tiene su grado de complejidad”, explicó.

Valdivia, quien es artista literaria, será la moderadora en las lecturas y en el taller.

Señaló que en los próximos días también se analizará más actividades culturales, dependiendo al interés de la población.

“Hay mucha demanda de la población, está faltando más espacios como éste. Habrá que conocer qué más necesita la gente, porque anteriormente hemos organizado otros eventos, pero no han tenido la popularidad como la lectura de poesía. Iremos probando con otras propuestas”, finalizó.