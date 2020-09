Roberto Brockmann habla de los “21 días de resistencia. Caída de Evo Morales” en nuevo libro

El periodista y filósofo Roberto Brockmann, autor de El general y sus presidentes - Hans Kundt. Ernst Röhm y siete presidentes de Bolivia, 1911-1939 y Tan lejos del mar - Bolivia entre Paraguay, Chile y Perú en la década extraviada 1919-1929, ambos ganaron los premios Franz Tamayo y Bautista Saavedra, publicó su libro "21 días de resistencia. La caída de Evo Morales".

El autor, a continuación, explica algunos detalles de su nueva obra.

De qué trata el libro “21 días de resistencia - La caída de Evo Morales”. Es un trabajo de investigación? ¿Cuáles son tus fuentes consultadas, cómo fue el proceso de elaboración del trabajo?

Mi libro “21 días de resistencia – La caída de Evo Morales” nace de la necesidad de contrarrestar la narrativa surgida durante los 21 días, en octubre y noviembre, de la caída de Evo Morales fue producto de un “golpe de estado”. Una narrativa surgida, desde luego, a conveniencia del gobernante caído, y proveniente sobre todo, pero no exclusivamente, de una izquierda radical, sobre todo argentina, y que ha cundido en el exterior. El final del gobierno del MAS es un hecho histórico de primera magnitud y no puede quedar en la grosera simplificación de que fue un “golpe de estado”. Quienes estuvimos aquí y vivimos el proceso en las calles, sabemos que no fue un golpe de Estado, que fue una insurrección popular a lo largo y ancho del país, surgida de descontentos profundos que el libro rastrea a la victoria del NO en el 21-F de 2016, pero que en los hechos va más atrás.

¿Qué otras particularidades tiene el libro?

El libro, entonces, recoge los hechos de los 21 días con tanto detalle como es posible, establece las causas, los efectos, y las causalidades, y señala quiénes fueron protagonistas y qué hicieron y dijeron y cuándo lo hicieron, con tanta precisión como es posible. Y por protagonistas no me refiero sólo a Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Waldo Albarracín, Edgar Villegas, Evo Morales o Gustavo Torrico, o tantos otros.

¿Cuáles fueron tus fuentes?

Aparte de un minucioso rastrillaje de los reportado por medios de comunicación y redes sociales, entrevisté a muchos de los “grandes” protagonistas, pero también recogí los testimonios de numerosos jóvenes en las calles, la RJC, las amas de casa y los vecinos en las esquinas.

El libro es muy rico en detalles que te colocan en el momento y en el lugar. Una característica novedosa es que es un libro interactivo. ¿Qué significa esto? Que numerosos párrafos tienen a su lado un código QR que, al ser escaneado con tu Smartphone, te llevan a la fuente original, que puede ser un video de YouTube, o la noticia original, o una fotografía, u otro tipo de fuente digital. Hay más de 250, pero eran tantos que tuve que priorizar.

¿Cómo será la distribución del libro?

El libro salió de la imprenta y está en proceso de ser distribuido a las principales librerías a lo largo y ancho del país. La editorial, “Libros de Bolivia”, está haciendo un gran esfuerzo logístico. En el curso de esta semana debería estar en todas partes. En Cochabamba estará en Los Amigos del Libro (Av. Oquendo Nr. 654, Torres Soffer Local 12) y en Plural (Calle Nataniel Aguirre Nr. 145).

También se lo puede adquirir online de dos maneras: ya sea a través de la página web del libro, www.21diasderesistencia.com, o a través de la app del servicio de delivery Yaigo, ya sea en el PlayStore de Google o en el AppStore de iOS: En ambos casos te llega a casa. También lo puedes comprar en versión electrónica para tablet o para Kindl. En los próximos días Libros de Bolivia habilitará el servicio de distribución internacional mediante una asociación con DHL, que llevará el libro al extranjero sin costo adicional. Es muy importante que la falsa narrativa del golpe de estado tenga su contraparte relatada por los propios protagonistas de la insurrección popular y que llegue a todas partes.