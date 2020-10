El escritor César Antezana habla sobre su nueva obra “Anjani”

El pasado mes, el escritor boliviano César Antezana Lima publicó su nuevo poemario, Anjani, junto a la editorial Yerba Mala Cartonera. El libro está a la venta y puede ser solicitado a través de la página de la editorial. La versión digital aún no está disponible.

Antezana es parte, desde 2004, del colectivo trans/cultural Almatroste; de la editorial artesanal del mismo nombre, desde 2007, y del fanzine La zurda siniestra, coorganizadora de la Feria del Libro Independiente y Autogestionado (FLIA) de La Paz.

Ha publicado el libro de narrativa Zzz… y los poemarios El muestrario de las pequeñas muertes (ed. Almatroste), Cuerpos imperfectos (en el marco del II concurso de poesía Edmundo Camargo) y Masochistics (Premio Nacional de Poesía Yolanda Bedregal, 2017). Coorganiza el Festival Sudaka de poesía marica y egresó este año de la Maestría en Literatura de la UMSA de La Paz.

La siguiente entrevista forma parte del fanzine Tucandera de Yerba Mala Cartonera. En ésta, el escritor cuenta detalles sobre su nueva obra.

—¿Por qué escogió Anjani como título del poemario? ¿A qué remite esa palabra?

—Principalmente un tiempo concreto de mi pasado (el que compartí con mi hermano), que se alumbra a partir de una experiencia concreta y avasalladora: su muerte hace un par de años. Cuando mi padre lloraba entonces a mi hermano muerto, comentó en la mesa, ya herida de ausencia, que había tenido una noche insoportable en la que no había podido ni dormir ni despertar del todo.

Una noche algo afiebrada. En fin, una noche de mierda (aunque mi padre jamás usaba esta palabra). Eso es anjani en aymara. Signo de que algo malo había de pasar. Ahora que él también está muerto, este libro me parece como mi propio anjani. Y entonces un círculo que parecía cerrarse vuelve a abrirse violentamente. Un muerto habla de la muerte. Ésta es mi propia noche de mierda antes de la desgracia.

—¿Cómo logró abordar la escritura del poema, más allá del componente emotivo?

—Lo emotivo pudo constituir una suerte de hermenéutica a partir de la cual me fue posible abordar algunos recuerdos desde este presente de pérdida. Estas imágenes me arrastraron a la escritura que fue entonces como un catalizador del dolor, de la estupefacción, del asombro y la orfandad. Con esto tuve el primer borrador. El trabajo de edición fue fundamental. Con Roberto Oropeza empezamos una dinámica de extrañamiento de esa escritura: ya no era yo volcado sobre sí mismo y el dolor, mi niñez o la ausencia o lo que fuese. Todo eso era escritura. Eso fue fundamental.

—¿Qué tan cercana es Anjani a una conversación?

—Definitivamente creo que Anjani es eminentemente conversacional. Es una larga y cadenciosa charla con mi hermano muerto, pero también con mi familia, mis otros hermanos y mis hijos. La muerte a veces se parece a un remolino que en su transcurso mezcla todo: voces, imágenes, sensaciones, personas y nos va acomodando en distintos sitios. Nos permite habitar muchos espacios a la vez, ver el desastre desde innumerables lugares a través de muchos ojos.

—¿Cómo dialoga Anjani con sus otras obras literarias?

—Masochistics y Cuerpos imperfectos comparten con Anjani la enunciación en voz femenina. En ellos trabajo con una corporalidad sin cuerpo binario que me permito habitar a la hora de escribir. Sin embargo considero que Anjani es relativamente distinto a lo que he escrito antes. Para esta escritura, la muerte siempre ha estado más o menos entendida dentro de un acuerdo muy cordial inserto en un tiempo más o menos gentil de deterioro. Pienso por ejemplo en El muestrario de las pequeñas muertes. Ahora la muerte ha ocurrido. Me ha ocurrido. Esto resulta acaso insoportablemente nuevo para mí. Pero hay además un aditamento: este libro se escribe bajo el paraguas de una serie de intensas lecturas que pude compartir en la maestría de Literatura en la UMSA. Todo lo que nos sucede es susceptible de hacerse escritura, ¿cierto? Hay un eco retumbante de paisaje urbano, sentimientos y situaciones habituales de urbe.

—¿Qué recursos literarios le han servido para plasmar estas imágenes?

—Mi familia, grosso modo, es de La Paz. Sin embargo vive hace muchos años en Santa Cruz. Esta anécdota geográfica, este apunte migratorio, me permitió no sólo referirme a las temporalidades del recuerdo y de la muerte, sino también a espacios urbanos como éstos, tan distintos entre sí. En Anjani, estas ciudades se tocan, se rozan, se besan tristemente. Me parece que esto es en parte posible porque ambas parecen convivir de forma simultánea en el cuerpo de mi hermano. Hemos vivido estas ciudades y en ellas nos alcanzó la muerte.

—El ruido, lo vertiginoso y abrumador parecen ser otro de los ejes escriturales de Anjani. ¿Lo nota así? ¿Cómo logra que todo eso adquiera unidad y coherencia?

—La voz que pretendo es la voz del desorden, del acumulo, es cierto. Quise, no sé si con fortuna, asumir cierto barroquismo en mi escritura a la hora de confeccionar un retazo con tantos pedacitos sueltos. Quise anudarlos todos, recuerdos, pesadillas y meterlos dentro de un gran envoltorio imposible: mi niñez, sus cenizas, estas urbes amargas, la música que escuchaba él y sus libros. La unidad me la permitió el acontecimiento: la muerte.