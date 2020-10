María Antonia García de León profundiza sobre el confinamiento en su libro “Estado de sitio”, presentado en la FILC

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC), la escritora española María Antonia García de León presentó sus obras Amar América y Estado de sitio, libro que fue escrito en menos de dos meses.

Es la primera vez que García de León participa en la FILC y, al ser una edición virtual, la escritora confiesa a Los Tiempos que su deseo es visitar personalmente Cochabamba y así presentar sus más recientes obras. Desde la ciudad de Málaga (España), durante el encuentro virtual, la autora reconoció que fue un gran consuelo escribir estos libros durante el confinamiento.

María Antonia es licenciada en Derecho y en Sociología. Apasionada por la escritura y la poesía, es además profesora titular de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, por la cual es actualmente emérita. También es directora de cine y una destacada columnista en el periódico Lanza de La Mancha.

—¿Qué opina sobre esta modalidad virtual? ¿Cómo fue su participación?

—Es necesario, en los tiempos actuales no hay otro remedio que hacerlo virtual. (Sobre su participación) fue un conjunto de videos, breves, donde hablé de estas obras recientes Amar América, un título que subrayo con mucho cariño, y Estado de sitio. Ya me dirá qué títulos tan actuales ¿no?, porque los dos conciernen tanto por la pandemia y por mi americanismo y mi amor por América.

—Estado de sitio recoge el impacto emocional que provocó el confinamiento, ¿cómo lo escribió?

—Estado de sitio (Primavera 2020) lo he escrito en el confinamiento. Lo escribí al lado del mar, en Málaga. Es un libro de 90 páginas que refleja toda esta situación.

Está compuesto de tres partes: 13 capítulos de prosa lírica, páginas escogidas de mi diario narrando día a día de lo que iba haciendo (contemplaba el mar, las nubes, realizaba aperitivos virtuales con una amiga de Florencia, otra de Cuba) y, por último, invité a personas con las que me wasapeaba o tenía correspondencia, que llamé “Voces cautivas” y les pedí que dijesen en 10 líneas qué es lo que estaban sintiendo. Ha quedado muy bonito, un libro muy interesante.

—¿Qué quiere transmitir con esta obra?

—El texto de la cubierta dice: “Éramos libres, ciudadanos europeos del siglo XXI, súbitamente nos hicieron cautivos. Marchamos a un enclaustramiento decretado por tiempo indefinido, en nuestras domésticas sedes. Un vocabulario estaba en desuso: confinamiento, aislamiento, reclusión, enclaustramiento, encierro, y tantos otros términos que gritan nuestra falta de libertad comenzó a ser la palabra de nuestros días, de nuestra vida, de una inenarrable nunca vivida experiencia existencial y planetaria en los tiempos modernos”.

La obra recoge en prosa el impacto emocional y psíquico que el confinamiento decretado por el estado de alarma nacional me provocó y que experimenté con el mismo shock y asombro que mis conciudadanos.

He escrito este libro cuando lo tenía que escribir, cuando era un momento apocalíptico, cuando resistir se convirtió en una épica cotidiana.



El primer periodo que recoge mi obra era toda una aventura inédita y deseo que para ustedes, los lectores, ojalá tengan el mismo interés y valor terapéutico que para mí ha tenido escribirlo.

—¿De qué trata Amar América?

—Es una obra en prosa poética, muy personal y al mismo tiempo colectiva, porque tiene 11 voces invitadas que comparten este entusiasmo que está bajo el prólogo “Amar América”.

En la cubierta de la obra, yo misma he escrito: No soy la otra, no soy americanista, no soy hispanista, no soy ninguna etiqueta profesional. Soy una voz antigua, moderna y posmoderna a la vez sobre la tierra del sol. Soy una fantasía del siglo de oro, de todos los yoes que he sido ninguno tan yo como el que habita en mi torre de adobe en mi América.

—¿En qué proyectos se encuentra trabajando?

—Entre mis planes futuros está continuar este libro Estado de sitio, que cubrió la primavera de 2020, la triste y trágica primavera y continuar todo el año, Dios mediante, hasta el 31 de diciembre, a ver en qué acaba esto. También está Voces desescaladas (le llamo así porque el Gobierno lo denominó el periodo de desescalada, y yo hice un juego de palabras).

Quiero promover Amar América como mi libro y como facto. Yo soy una persona que tiene muchos amigos en México, en Santo Domingo, en Bolivia todavía no he ido, pero tengo a Pilar Pedraza. Y, bueno, ojalá cambien los tiempos e ir personalmente a presentarlo a Cochabamba. Y, por supuesto, seguir con la poesía. Mi actividad poética es un continuo en mi vida.