Jóvenes y conectividad, el nuevo escenario político

El 23 de octubre de 2019 amaneció una parte de la ciudad de Cochabamba bloqueada. Había cientos de jóvenes que estaban apostados en los puentes, en las avenidas y se veía que estaban dispuestos a no ceder en su protesta. La alerta de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) había hecho fraude para ganar las elecciones presidenciales en la que Evo Morales era su candidato, había corrido como reguero de pólvora.

El campanazo de alarma sonó a las 19:40 del 22 de octubre cuando se detuvo la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en el 83,85 por ciento de actas procesadas. Con ese porcentaje había segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa.

Los hechos sucedieron uno tras otro. La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) reclamó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que justifique por qué detuvo la transmisión y el Gobierno de Evo Morales, quien era presidente y también postulante al cargo por cuarto periodo. Este le solicitó al organismo que realice una auditoría vinculante del proceso electoral, cuyo fallo definitivo, en palabras del secretario de la OEA, Luis Almagro, fue que intentaron “burlarse del pueblo” e intentaron “robarse una elección”: hubo un fraude monumental.

Después de 17 días de protesta, Morales y Álvaro García Linera renuncian el 10 de diciembre a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente, y se van del país, dejando un vacío de poder que es agravado por una ola de renuncias en el poder Ejecutivo y en la Asamblea Legislativa. El 12 de noviembre, la senadora Jeanine Áñez asume la presidencia de Bolivia por sucesión constitucional, pero ahí no termina el circulo de violencia. El costo para el país fue de casi una decena de muertos y hoy no se sabe quién o quiénes dispararon.

Nuevos actores

Aquellos días también nos percatamos que cambió la manera en que hacemos política y protestas en nuestro país, se sumaron más actores, incluso los que no votan. Hubo más gente joven porque están conectados a un celular o a una computadora. Se reconfiguró el escenario político y hubo choques cuerpo a cuerpo, pero también se hizo un calculado manejo de las emociones, como el miedo a través de la circulación de las noticias falsas por el Whatsapp y el Facebook, obligando a la gente a estar en apronte.

En algunas zonas de la ciudad de Cochabamba, principalmente en la norte, había cientos de jóvenes, muchos de ellos parecían colegiales. Era un hecho muy inusual verlos bloquendo las calles cuando se difundió la noticia de que el expresidente Evo Morales, quien se postulaba a la presidencia por cuarta vez, había hecho un fraude.

¿Quiénes son estos jóvenes? ¿Qué ideales enarbolan? ¿Qué sienten? Son algunas de las preguntas que se quiso responder cuando se lanzó un sondeo de opinión entre jóvenes de Cochabamba y La Paz, de 15 a 25 años, que participaron en esas protestas.

Fue tan inusual aquel hecho, que el mismo expresidente Morales, en una concentración en Cochabamba, les ofreció a los manifestantes darles talleres y seminarios sobre cómo bloquear. “Me he sorprendido. Ahora, dos, tres personas amarrando ‘pititas’, poniendo ‘llantitas’, qué paro es ese”, dijo el exmandatario que después, tras días de tensión y tras valerse de que había cooptado a dirigentes de Sindicatos Agrarios Campesinos y Organizaciones Territoriales de Base movió gente para contener a los manifestantes de la ciudad.

La política y la emoción

La sociedad ha cambiado no sólo en Bolivia sino en el mundo entero. La politóloga María Teresa Zegada afirma que estamos ante nuevas formas de sociabilidad, de participación y de interacción. La relación directa, las habituales formas de organización colectiva, de reuniones en las calles, en las plazas, de alguna manera se han transformado y ahora se ha incorporado un nuevo medio de comunicación que ha llegado para quedarse y es la interacción digital.

Afirma, que si bien la muestra del sondeo de opinión no es representativa de los jóvenes de la sociedad cochabambina, porque no incluye a los de la zona sur y a los de la universidad pública, muestra lo que no han estado estudiando las ciencias sociales y que ha estado sucediendo con ellos en la última década. “Los jóvenes han incursionado en hacer política a través de las redes sociales, diferenciando de lo que es la partidización. Por ejemplo, están haciendo política a través de sus grupos medioambientalistas, contra la violencia de género o la violencia contra los niños o grupos animalistas. Es una forma de hacer política muy válida, que también se visibiliza en esta encuesta”, afirma Zegada en coincidencia con Christian León, director programático de Asuntos del Sur, y Valeria Peredo de Chequea Bolivia.

León, por su parte, destaca que los jóvenes hacen un doble juego al responder que no tienen una adscripción ideológica, pero sí afirman que los políticos son unos “corruptos” y salieron a bloquear las calles, lo que muestra que sí tienen una posición política, están compenetrados con la realidad y son sensibles al bajo nivel de confianza que los bolivianos tienen en las instituciones y partidos.

La politóloga explica que han entrado en crisis las grandes agendas de la década pasada, los grandes metarelatos, las grandes utopias del socialismo, del liberalismo que ya no seducen a los jóvenes y más bien se ven interpelados por la vida social y política de manera directa. “En el sondeo se ve que les indignó el fraude electoral, la violencia contra los niños, la discriminación y el racismo, que también están bien expandidos en las redes”, dijo.

Zegada también señala que este comportamiento se puede entender desde la política de las emociones, debido a que éstas son grandes movilizadores. “La indignación, la rabia o los otros sentimientos positivos como la solidaridad, la compasión son emociones que interpelan más que los discursos racionales. Es difícil ver a un joven leer un texto largo, pero es más efectivo en él un meme o un video que lo movilizan a protestar o manifestarse. O como se ve en el sondeo que han salido a protestar porque han sentido que el fraude fue una afrenta”, explica.

Tampoco hay que pensar que la protesta fue una reacción automática sino que esto ya fue madurando desde el 21F y fue colmar esta indignación que ya estaba en la gente.

Igualmente hay estudios que señalan que utilizaron las redes para moverse de un lugar a otro y para organizarse en todo sentido. “Creo que esto del uso de las redes sociales para movilizarse hasta se puede generalizar porque también lo han tenido los jóvenes de otros sectores sociales”, aseguró Zegada.

Por su parte, la psicóloga Raquel Rocha, señala que la alta participación de los jóvenes respecto a octubre del año pasado, se debió sobre todo a las redes sociales porque fue fácil para los jóvenes organizarse, opinar y defender sus posiciones, ya que siempre existe una necesidad de pertenecer a un grupo y esto nos lleva a interactuar con las personas.

Más libertad, pero también nuevos miedos

Con la popularización del internet y como herramienta para comunicarse y hacer política, ¿genera necesariamente una apertura a una mayor libertad?

Crhristian León,director programático de Asuntos del Sur, responde a la pregunta que con el adveniento del Internet se ha generado un cambio en cómo hacemos política y cómo nos relacionamos. Afirma que sí se ha generado una mayor apertura hacia la participación; es decir, a que la gente pueda comunicarse, emitir sus opiniones y puede haber una mayor libertad de expresión. “La cuestión es que en los últimos cinco años hemos visto una fase recesiva de eso; es decir, que hay Gobiernos y organizaciones que han podido manipular la opinión pública y las algoritosmos que sesgan la manera cómo se presenta la información. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es una libertad simulada porque se puede restringir a partir de la vigilancia. Si hay mayor vigilancia, la gente ya no se manifiesta con la misma libertad porque está mediada por estos algoritmos que sesgan la información”, explica.

¿Qué hacen concretamente los algoritmos? León responde que lo que los algoritmos hacen es “curar” la información y muestran una parcialidad de lo que está pasando. Y también del comportamiento de acciones disuasivas, como cuando los gobiernos usan guerreros digitales y éstos obviamente atacan a las personas y a los activistas para que ya no puedan manifestarse y participara en el espacio digital . “Estas tres acciones hacen que se restrinja este espacio de libertad”, acota.

Las noticias llegan como entretenimiento

El sondeo de opinión , que si bien no se puede aplicar a la generalidad de los jóvenes de Cochabamba, revela que los consultados consideran que en su celular ven entretenimiento y en segundo lugar noticias.

León también destaca que estos jóvenes señalan que saben que hay noticias falsas, lo que no quiere decir que sepan cómo detectarlas y que sepan a cabalidad de qué se trata y cómo separar lo cierto de lo no cierto o engañoso.

“Lo que si se nota es mucho miedo a lo que se difunde en las noticias falsas, incertidumbre respecto a lo que pueda suceder, como una guerra civil, golpes de Estado”, dijo al comentar lo que se vivió en octubre del año pasado.

Al respecto, un grupo de jóvenes entrevistados sobre lo que sintieron cuando les llegó información falsa y no sabían si era cierta o no, coincidieron al señalar que sintieron mucho miedo e incertidumbre. “Cuando entraba a las redes sociales, lo que me llegada era información del conflicto y mucha era falsa. Fue un ataque de información. Había información de este tipo hasta en los grupos de compra y venta. Sentía estrés, no sabía cuando iba a terminar, había mucho odio...Si he sentido mucha tensión.En las redes uno publica lo que quiere”, dijo una de las entrevistadas.

Asimismo, Juan Carlos Uribe, coordinador de Chequea Bolivia, afirma que esta sobreinformación, consistente en los miles de publicaciones diarias, contiene un gran porcentaje de desinformación en forma de “noticias falsas” (fake news), el 83% de los jóvenes asegura saber la definición de este término, lo cual está por demás bien.

Mucho tiempo en el celu

Uribe señala que tomando en cuenta que la mayoría de los jóvenes del sondeo están aún en colegio, tienen un porcentaje de uso que preocupa, si tomamos en cuenta que el 32% utiliza su tiempo productivo solo en revisar su celular. Sin embargo, ponen el entretenimiento como el mayor uso en sus celulares, que en general podría ser el uso de las redes sociales y mensajes, seguido por la revisión de noticias.

El coordinador de Chequea Bolivia afirma que con la irrupción de las redes sociales y la convergencia de casi todos los medios de comunicación en ellas, el consumo y producción de información es bidireccional y de forma inmediata. Por lo que los usuarios ahora, a la vez que consumen información también la producen, convirtiéndose las redes sociales en una herramienta de expresión. Sin embargo, solo el 38% de los jóvenes encuestados aseguran que pueden decir lo que piensan y sienten en contra posición con un 12% que dice que no puede hacerlo y un 49% que dice que solo lo puede hacer en algunas ocasiones, es muy probable que estos dos últimos porcentajes se manifiesten así por el crecimiento del discurso de odio, que limita la expresión por miedo a ser agredido.

El exprto explica que las redes sociales tienen algoritmos que según nuestras interacciones nos van analizando obteniendo nuestros gustos y ponen en funcionamiento dos algoritmos que no nos permiten ver una realidad objetiva, el filtro burbuja y la cámara de eco.

Entre los encuestados, solo el 15% dice que talvez se siente obligado a reaccionar y que el 10 % de ellos, de alguna forma interactúa con una reacción, automáticamente, el resto dice que no se siente obligado. “Las redes sociales, incluyendo al whatsapp, basan su estructura en grupos o seguidores afines a algún tema, en esta encuesta, el 50% dijo que interactúa en sus redes con personas que sienten y piensan igual, el otro 50% probablemente no dice la verdad, pues como decía, las estructuras de las redes se forman con círculos de confianza afines, que son reforzados por los algoritmos mencionados”, puntualizó.