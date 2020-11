La agenda política de la cultura sobre la mesa

Claudia Pacheco Araoz



Gestora cultural

La relación entre arte, política y cultura ha sido siempre compleja, en determinados momentos de la historia esta relación ha estado mediada por instituciones que han utilizado la producción artística con fines de dominación cultural –arte, religión y política, en nuestra historia virreinal, por ejemplo– elaborando una narrativa oficial sin dar paso a la disidencia, tratando de escindir su autonomía de creación y la crítica a la política.

La cultura congrega una cantidad y diversidad de especialidades, de oficios que atraviesan problemáticas específicas, políticas, culturales, estéticas, filosóficas y económicas, viven en el tiempo presente, por lo que existen en la realidad de crisis actual que hoy habitamos todos.

Los trabajadores de la cultura tienen necesidades específicas que deben ser satisfechas, pero las acciones políticas de la cultura no deben ser reducidas a meras operaciones técnicas que los gobiernos puedan realizar. La producción cultural no es únicamente mercancía, su valor económico no representa a cabalidad el proceso de producción que atraviesa hasta ser disponible a los ciudadanos y su accionar no acaba con su financiación o compra.

En la búsqueda constante de autonomía de creación, el arte y la cultura no son ajenos a los acontecimientos políticos, o no deberían serlo. La relación tensa entre arte, política y cultura puede contribuir a la construcción de presente, de una sociedad más justa.

¿Cómo los trabajadores de la cultura se vinculan hoy al pacto social? Tras un año en el que la violencia gubernamental transitoria ha atacado también a la cultura, no se ha podido problematizar de forma orgánica la función social del arte y la cultura en un momento determinante para la memoria social histórica, ¿el arte y la cultura se han ocupado de ser críticos al abuso de poder desde sus producciones autónomas?

La agenda política de la cultura debe afrontar el reto de comprender la dimensión de la política: como acontecimiento que transforma la sociedad, desde la memoria social e histórica, desde la identidad y la diversidad con la legitimidad de su accionar. Sus funciones, desde una perspectiva crítica y no instrumental para propiciar un trabajo orgánico CON la sociedad y no únicamente “para” la sociedad. La agenda política, para problematizar los espacios de compresión de la cultura y hacer posible proyecciones a futuro dentro de una dimensión política mayor: la construcción presente, como historia y como futuro.