"Encuentro con los grandes": Eugenia Levin habla sobre el arte del casting

Un encuentro virtual que reúne a expertos internacionales en el área de actuación y casting se realizará hoy a las 16:00 (HB). El evento, denominado “Encuentro con los grandes” está dirigido a actores y actrices de toda América Latina y está organizado junto a la productora Arte Casting Internacional.

Se trata de un panel con importantes referentes de Latinoamérica como Eugenia Levin (Argentina), Ortos Soyuz (México), Roberto Matus (Chile), Marcela Gil (Uruguay), River Rodríguez (Colombia) y el reconocido actor boliviano Fernando Arze Echalar, quienes ofrecerán consejos para desenvolverse mejor en la actuación y en el proceso de selección para producciones audiovisuales.

Además de una clase magistral con dichos profesionales, la directora de casting Eugenia Levin entrevistará al destacado actor colombiano Andrés Parra, protagonista de la serie "El patrón del mal" (producción en la que encarna al narcotraficante Pablo Escobar), quien hablará sobre su trabajo y la técnica actoral que él utiliza para crear un personaje.

Parra se encuentra actualmente rodando en Argentina para una producción de Netflix.

Los Tiempos conversó con Levin, miembro de la RAC (Red Argentina de Casting), quien adelantó que en el encuentro se lanzará la Red Latinoamericana de Casting.

“Realmente queremos atravesar las fronteras y sabemos que ahora las producciones internacionales apuntan a que hayan actores de distintos países y que así se pueda ofrecer un producto audiovisual, serie o película en plataformas que llegan a todos lados. Es tan importante que los elencos tengan figuras de Colombia, Argentina, México y tantos países. Entonces, el hecho de estar en red nos va a permitir justamente intercambiar, interactuar y estar conectados conociendo nuestros trabajos y nuestra base de datos. Es un paso muy, muy importante en la historia del audiovisual latinoamericano lo que vamos a empezar el sábado”, explicó Levin.

Por su parte, a Fernando Arze Echalar le pareció “genial” ser parte de este movimiento y generar una red de directores de casting a favor de los actores latinoamericanos, indicó Arze, quien además de desenvolverse como actor, también cumple funciones como director de casting para cine y teatro.

“Estoy muy feliz que me hayan tomado en cuenta para ser parte de esto. Será algo novedoso porque va a empezar un nuevo ciclo de producciones después de esta pandemia y tenemos que ayudarnos entre todos globalizando nuestro trabajo”, dijo Arze.

Levin indicó además que el evento será un encuentro de formación para actores y actrices, “hablar una hora con un actor como Andrés Parra, sobre cómo él construye y crea sus personajes eso es un alto aprendizaje para un actor o una actriz”.

A su vez, cada experto dará consejos de acuerdo a la modalidad de su país, sobre lo más importante que un actor tiene que saber cuándo se presentan a un casting.

“En general los actores odian ir al casting, se ponen nerviosos, no les gusta. Claro que lo necesitan, lo quieren, lo desean; pero cuando están ahí, bueno, no lo disfrutan, no la pasan bien. Entonces, si el actor o la actriz logra incorporar en su mundo, digamos actoral, que el casting es una situación creativa para el actor”.

En su amplia trayectoria y reconocimiento, Levin detalla qué es lo que valora en un actor o actriz al momento del casting.

“Lo primero que valoró es que exista una verdad en lo que pasa ahí delante de la cámara. Que no haya un estereotipo, que no haya un juicio acerca de cómo tiene que ser el personaje. Sino que el actor y la actriz desde su propio ser tomen las circunstancias del personaje y puedan ahí decir ese texto o producir ese monólogo que sucede allí. Entonces cuando hay verdad, cuando el actor parte de sí mismo, ese es un muy buen comienzo y eso me da a mí la pauta que ese actor o esa actriz va a poder, digamos, ir tomando y cambiando su piel por la piel del personaje, pero tiene que partir de la verdad, de él mismo no de suponer cómo es el personaje y hacerlo desde una visión exterior. Eso para mí es la clave”.

Aún encerrados y con encuentros virtuales, Levin ya se imagina trabajando en conjunto con profesionales de diferentes países de Latinoamérica una vez que termine la pandemia. “Atravesemos las fronteras y empecemos a hacer, desde el punto de vista del casting, un buen desempeño, hacer puentes, empecemos a interconectarnos, a compartir proyectos de otra manera tanto a nivel de formación como a nivel de actores y actrices que son muy ricos en cada uno de los países”.

Los interesados en participar del taller pueden inscribirse al 72563563 o por MD en las redes del actor Fernando Arze Echalar.