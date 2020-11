Gastón Ugalde: “Espero que muchos artistas lleguen a habitar el arte”

Esta noche, a las 19:30, en el campus Cala Cala, se presenta “Heterotopía, el ‘otro’ espacio”, un performance trabajado en conjunto entre las bailarinas de la compañía Melo Tomsich y el artista Gastón Ugalde, como parte de las actividades de Estilo & Espacios Art. Para asistir al evento debe hacer una reserva al siguiente link: http://chatwith.io/s/5f7e727e9a3b4.

Ugalde llegó este miércoles a Cochabamba para trabajar en el performance junto a las bailarinas contemporáneas y Los Tiempos pudo conversar con el reconocido artista paceño sobre lo que se mostrará esta noche y sus futuros proyectos.

Cuéntenos sobre Heteretopía, ¿engloba lo que sucede en el país?



Es un término acuñado por Foucault y habla de todo, la palabra cubre el espacio, el cambio, la transformación, entonces al grupo de Melo Tomsich se le ocurrió el nombre y yo me identifiqué y al ver que aquí había una estructura arquitectónica cubicular hecha de fierro, por un arquitecto cochabambino (Walter Aparicio), me estimuló mucho porque me gusta intervenir espacios arquitectónicos. Hemos decidido hacer una instalación que intervenga el espacio con nidos de sal, porque la sal siempre ha sido un tema recurrente en mi obra, el hombre está hecho de sal, lloramos sal y a veces no nos damos cuenta de que sin sal no habría vida y ellas (las bailarinas) estaban trabajando sobre eso.

¿Trabajaron a distancia?



Yo soy práctico y espontáneo, no soy un creador disciplinado, eso es por mi personalidad, tengo la atención dispersa aguda, al borde del precipicio (risas).

¿Y cómo es vivir con eso?



Lindo.



Cuando uno vive con ese síndrome, es importante para la creación porque te facilita más acercarte a la libertad, sin muchos cuestionamientos y me ha ayudado mucho también para habitar el arte, que ha sido un proceso de décadas de trabajo y producción. Cuando despiertas un día y sientes que estás habitando el arte, te sientes más libre todavía y espero que muchos artistas lleguen a habitar el arte. Porque generalmente no lo hacen debido a que las políticas culturales sociales o de los departamentos no estimulan a que el artista sea un profesional y todos tienen oportunidad de ser profesionales, pero el artista no, tiene que ser artista a medio tiempo o de fin de semana.

¿Y cómo trabajaron para este performance?



Hemos hablado un par de veces y anoche (el miércoles) ya las he visto apoderarse del espacio y me han impresionado porque son profesionales. Cochabamba tiene una tradición excepcional de música y danza. Tiene escuelas como el Laredo. En todas las expresiones, en Cochabamba hay literatos, intelectuales y artistas envidiables, debe ser porque andan más encerrados.

¿Será por eso?, ¿cuán encerrado ha estado usted?



Los bolivianos andamos encerrados y es bueno, tiene ventajas. Por ejemplo, para mí esta cuarentena obligatoria por la Covid-19, me ha ayudado mucho a apreciar La Paz de otra manera, con silencio, sin tráfico vehicular. Poder caminar en la ciudad durante meses registrando en imágenes la ciudad, que no se logra apreciar con la efervescencia de los movimientos sociales, políticos… La Paz es una ciudad que sufre mucho.

¿En qué está trabajando actualmente?



Estoy en el proceso de hacer una pirámide trunca con 40 mil adobes de sal en el salar de Uyuni, en el medio de la nada.

¿Para cuándo es eso?



Para este año. Ya hice una escalera al infinito con 10 mil adobes y ha atraído a una cantidad de miles de turistas, se ha vuelto un punto de atracción dentro del salar, la gente siempre busca la pieza, porque son lugares de tanta cercanía al universo, donde hay una gran espiritualidad y los que más gozan y sienten eso son los japoneses y ahora los coreanos.