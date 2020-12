Percepciones de Raquel Schwartz sobre la XXI Bienal Internacional de Artes de Santa Cruz

Jorge Luna Ortuño

Filósofo e investigador

En abril de este año, en pleno pico de la cuarentena rígida, le hice esta breve entrevista vía mail a la artista y curadora Raquel Schwartz, cocuradora de la XXI Bienal Internacional de Artes de Santa Cruz, propietaria de la Galería Kiosko, y además referente permanente de la escena de arte contemporáneo en Bolivia.

¿Qué puntos resaltarías de la organización de la XXI Bienal Internacional de Artes de Santa Cruz, a pesar de los inconvenientes ocurridos en el país en el último año?

El punto más alto, sin duda, es haberlo logrado. Viendo las circunstancias que estamos viviendo hoy, (Covid-19), logramos inaugurar justo antes de la cuarentena dictada por el gobierno desde el 22 de marzo, pudimos sacarla adelante a pesar de todas las dificultades, ya que estaba pautada para ser inaugurada el 14 de noviembre de 2019, siendo suspendida por el fraude electoral lo que motivó el paro de 21 días, etc., etc. Fue realmente un gran desafío volver a lidiar con muestras canceladas, pasajes comprados, artistas que ya no podían venir y por la inestabilidad social y política.

Finalmente logramos cerrar una fecha e inauguramos el 12 de marzo 2020, con un 80% de las obras muestras planificadas y un corte de las visitas de artistas del 50% por ejemplo.

El texto curatorial de la Bienal planteaba a la ciudad como espacio de exposición extendido. Pero al final las obras dentro de salas convencionales son casi dos tercios del total. ¿Cómo reafirman la propuesta curatorial con una lectura final de las obras que constituyen esta Bienal?

El tema de la curaduría de la Bienal plantea hablar de “lo público”, y nuestra intención era que las obras estén emplazadas en el espacio público, pero esto no necesariamente tenía que ser que las salas no tengan muestras, más bien nos interesaba que haya expos en todas las salas de Santa Cruz y también el centro histórico, plazas, calles, mercados, etc.

No creo que dos tercios de la Bienal se encuentren en las salas, en la convocatoria abierta (concurso), por ejemplo, todas las obras están en el espacio público (10), además de otras obras de invitados y hay cuatro obras que quedan como obras permanentes, para el espacio público.

Siendo esta la primera versión de una Bienal con estas características, con un presupuesto inexistente e ínfimo que igual no alcanzaba ni para hacer lo tradicional. Creo que es un éxito haber logrado llevarla adelante e inaugurarla, para que esto salga adelante hemos usado la creatividad y la gestión buscando financiar artistas invitados con auspiciantes externos, por ejemplo, apoyando a artistas que ganaron los proyectos para que produzcan las obras.

Sobre tú obra "Somos", que es una de las mejor logradas, dos consultas: ¿cómo se explica en lo formal que seas curadora de la Bienal y al mismo tiempo partícipes de artista invitada?

La curaduría de la Bienal está a cargo de la Galería Kiosko, es trabajo de equipo, no soy yo la curadora de la Bienal soy cocuradora junto a Rada, entonces creemos que es importante ampliar los márgenes también de manera conceptual. Nosotros trabajamos en plataformas colaborativas y se conforman diálogos que van más allá de las jerarquías en pos de construir los contenidos que puedan aportar a determinado proyecto.

Y lo otro: ¿podría decirse que esta obra se conecta con tu intervención urbana dentro del SIART Heterotopias en la Plaza del Estudiante de La Paz?

Sí, se podría conectar de manera formal perfectamente, pero también es parte de mi proceso de construcción de los discursos políticos que se conecta con toda mi obra. La obra pretende construir una “mirada” consiente y al mismo tiempo crítica, con relación al estado y los habitantes.

¿Qué estrategias se deberían seguir tomando en la escena de Santa Cruz para no perder el impulso que le ha querido imprimir esta XXI Bienal con su mirada hacia lo público?

Se debería seguir con la idea de hacer más versiones que se enfoquen en lo público y destinar obviamente más recursos, aprender de los ejemplos en otros países y muy importante generar conocimiento de la importancia de proyectos de esta envergadura, generar acercamientos con otras instituciones sociales para poder conocer y entender las problemáticas.

También es importante que las entidades públicas entiendan en conjunto la importancia de proyectos como este y se pueda trabajar de manera colaborativa y con compromiso que es casi inexistente.