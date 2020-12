¿El arte o la creencia fijada de lo que es arte?

Jorge Luna Ortuño

Filósofo e investigador

El contexto político y social puede ser más o menos influyente en la percepción de obras de arte dentro de una exposición. Cuando la sala de exposición pertenece a una institución de arte, la fuerza simbólica se recarga con la herencia de la historia del arte que la institución preserva mediante diferentes actividades. Ahora bien, la investigación que vengo realizando en el marco de mis tareas como funcionario público de una institución cultural me ha llevado a descubrir que antes del tema de la influencia del contexto, se impone un problema anterior, que son los hábitos de lectura y las creencias arraigadas sobre lo que es o no es arte dentro de una sociedad.

Las personas comunes y corrientes entran a las salas expositivas a ver arte y muchas veces se sienten decepcionadas con aquello que se ofrece como arte contemporáneo. Pero es que sólo alcanzamos a ver aquello que estamos entrenados para ver. Salvo en casos en que las obras no están cuajadas ni bien logradas, el grueso del problema no pasa tanto por la calidad o pertinencia de las obras en sí, sino por los hábitos de consumo de arte establecidos en las sociedades. Borges decía: “más que el texto, lo que importa es cómo se lo lee”.

Ahora bien, ¿quiénes reproducen o refuerzan esos hábitos? Las instituciones, los artistas, los curadores… Muchos visitantes de las salas –adolescentes, jóvenes, adultos, mayores– se aproximan a las exposiciones de arte contemporáneo esperando que lo que encuentren encaje con la idea prefabricada que ellos ya traen de arte. Es decir, llegan con unas expectativas construidas. Museos y centros culturales no se hacen cargo lo suficiente de esta expectativa construida. Muchas veces se conforman con jugar el papel de preservadores de esa expectativa a través de exhibiciones y trabajo de archivo. La pregunta entonces es, ¿cómo y qué estamos entrenando para ver como arte en nuestras sociedades?

Las instituciones de arte juegan un rol dentro de las sociedades como fijadores de la creencia acerca de qué debe considerarse arte. Particularmente así lo hacen los museos, las casas de cultura municipales y las galerías de arte.

Toma un tiempo darse cuenta de que cuando asistimos a salas de exposiciones de arte, a funciones teatrales o recitales musicales, lo que se está exhibiendo en verdad, por debajo, es la creencia del arte establecida, consensuada con la sociedad civil, como diría Gramsci. Se trata de rituales sociales de renovación del consenso. Cada nueva exposición de pintura, escultura o fotografías que se inaugura corresponde a ese tipo de rituales que se practican dentro de círculos mayormente privilegiados por su acceso a capital económico y simbólico. Louis Althusser explicaba que la creencia religiosa se mantiene en la medida en que los acólitos reproducen las prácticas establecidas para confirmarse en su fe (ir a misa, rezar, confesarse, romerías, etc.). Las inauguraciones de exposiciones de arte suele tener ese aire fufurufu, de ritual de confirmación, que une a los acólitos del arte en general. Las ideas que los unen provienen mayormente de premisas heredadas del siglo XVIII, de pintura de caballete, por lo menos en cuanto respecta las escenas locales en Bolivia.

Así pues, el trabajo contemporáneo consiste en promover nuevas otras relaciones desde las instituciones con los actores pero también con los espectadores. El centro cultural tiene algo de “lugar en construcción” permanente; tiene la ventana de poder emular algunas de las operaciones que realiza un museo, pero sin tener la obligación de ser preservador de unas creencias fijas sobre el arte; puede más bien explorar en formas de ruptura de los esquemas establecidos de vivencia. Porque ir a un lugar a confirmarse en lo que uno ya creía, no es realmente experimentar, y un centro cultural es un espacio de experimentación continua, que usa la investigación permanentemente para no quedarse estancado en sus modelos de gestión, de fomento a la producción, de puesta en escena, de captación de públicos, de enunciación, etc.

Existe siempre una fuerza rompedora que busca canales para emerger en todos los campos. Hoy en día muchos museos se llenan de actividades temporales y buscan parecerse un poco más a centros culturales. En la literatura, particularmente en la novela, se encuentran claves preciosas para comprender de otro modo el arte contemporáneo. Lo desarrollaremos en próximas entregas.