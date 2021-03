Matisse Gonzáles, la boliviana que lanzó un corto para Cartoon Network

Con más de 70.000 vistas, “Era sólo una roca que se parecía a alguien” es el proyecto finalista del programa Girl Power Pitch me the Future 2019. Es dirigido por la boliviana Matisse Gonzáles Jordán, quien logró que el 5 de febrero se subiera el primer capítulo de esta miniserie, compuesta de 10 episodios, en la página de YouTube de Cartoon Network Latinoamérica.

Los Tiempos Cortometraje “Era sólo una roca que se parecía a alguien”. Cortesía de Matisse Gonzáles

Pero ¿cómo comenzó esta travesía para Matisse? La paceña, de 27 años, cuenta que desde que tenía 18 años “quería estudiar algo con cine, literatura o arte, pero no sabía muy bien qué”.

Fue cuando asistió al taller de animación del ilustrador Joaquín Cuevas, en la ciudad La Paz, que se dio cuenta de que la animación era la mezcla perfecta entre esos tres aspectos que le atraían y que era justo a lo que se quería dedicar.

A raíz de esta experiencia, decidió mudarse a Alemania a perseguir sus sueños. Estudió animación en el Filmakademie Baden-Wurttemberg y se graduó en 2019. Ese mismo año fue cuando ganó la convocatoria de Cartoon Network.

A partir de septiembre de ese mismo año y hasta septiembre de 2020, hizo el piloto del primer episodio en un estudio mexicano, el cual se estrenó en el festival Pixelate, y en febrero de 2021 salió de forma virtual.

Como parte de Pixelate y Cartoon Network, esta convocatoria se realiza todos los años teniendo como dinámica elegir a una mujer de Latinoamérica para que tenga su piloto en el canal.

Como Matisse ganó ese año, decidió que el cortometraje se trate de “dos astronautas (Adam y Steve) que tienen una tarea muy aburrida y tediosa en un planeta. Lo que tienen que hacer es mandar muestras de este planeta a la Tierra para que sean analizadas. Este trabajo, al ser muy tedioso y aburrido, llevado por este aislamiento y vacío del espacio, causa que los astronautas empiecen a alucinar. Todo comenzó con Steve, que empieza a ver a su mamá en una de esas ocasiones”, explicó Matisse sobre el argumento del audiovisual.

Los Tiempos Adam y Steve. Cortesía Matisse Gonzáles

Respecto a su recepción, “están reaccionando muy bien, sobre todo en Bolivia. Se nota que hay mucha gente que está orgullosa de que sea un producto boliviano. Hay gente que entiende el mensaje y le gusta mucho el humor. Entonces está saliendo muy bien hasta ahora”, mencionó la creadora.

Por otro lado, la cuarentena afectó la grabación debido a que se tenía que realizar en la ciudad de México.

“Es mucho mejor dirigir un piloto estando ahí presente, pero como vino la pandemia tuve que quedarme en Alemania y lo hice a través de Skype. La animación no fue tan difícil porque encontramos una manera de grabar. Lo más difícil fue la grabación de voces, porque es difícil dirigir actores cuando no estás ahí. Además, como había pandemia, todo estaba cerrado y había que esperar a que abran. Entonces no pudimos hacer la grabación hasta bastante tarde en la producción”, contó Gonzáles respecto a la realización del cortometraje.

Toda esta situación de no poder estar con el equipo de trabajo fue “muy triste” para Matisse; sin embargo, el resultado fue satisfactorio a pesar de aquello.

Actualmente está planeando un largometraje en 2D, el cual se encuentra escribiéndolo aún, pero planea que en unos años salga al aire.

Mientras tanto, “estoy trabajando un poquito como freelancer. También quiero empujar el piloto y mi trabajo para que éste se convierta algún día en serie. Eso sería increíble. Sin importar lo que pase con Cartoon Network, voy a seguir empujando el cortometraje”, indica con entusiasmo la profesional en animación.