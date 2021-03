Min. de Culturas anuncia reactivación del Premio Eduardo Abaroa y lanza programa con más de 700 mil bolivianos

El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, a través del Viceministerio de Interculturalidad, convocó a la prensa ayer con motivo del relanzamiento del Premio Eduardo Abaroa y la presentación de un nuevo programa denominado “Presentaciones artísticas virtuales”, que tendrá la finalidad de reactivar la economía del sector artístico cultural del país.

Durante el evento, además de la presentación de números musicales, intervinieron dos autoridades del Ministerio de Culturas y una representante del sector artístico, quienes se refirieron en todo momento a dicho programa. Sobre el Premio Eduardo Abaroa, se informó que “sería lanzado este jueves” sin dar más detalles.

El Viceministerio de Interculturalidad tiene programado un presupuesto total de 767.773.25 bolivianos destinados a este programa, que “pretende optimizar con el mayor número posible de contrataciones por servicios artísticos hasta fin de año”.

Ernesto Machicado, director general de Patrimonio, en representación del Viceministerio de Interculturalidad, dijo que “estos tiempos de pandemia han afectado de manera directa al sector artístico. Es así que desde el Ministerio de Culturas se quiere dar inicio a la reactivación de lo que es el ámbito artístico y cultural”.

Argumentó que estos programas “se han trabajado de manera consensuada con los sectores” y que será de beneficio para “todos los sectores, de todas las ramas del sector artístico como danza, teatro, música, etc.”.

Señaló que también se relanzará el Premio Eduardo Abaroa, “que ha sido la única versión que no se ha presentado en el ‘gobierno de facto’ por el tema del ‘golpe’ en desmedro de lo que son nuestros artistas y los artistas emergentes. Hoy, después de meses de trabajo, vamos a hacer el relanzamiento en beneficio de todos ustedes”. La octava versión del Premio Eduardo Abaroa, aprobada en agosto y lanzada en septiembre de 2019, aún no tiene ganadores y la convocatoria para 2020 no fue ni siquiera presentada.

“El Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización está empezando a hacer políticas públicas para este sector. Este sector ha sufrido triplemente porque, uno, el tema del ‘golpe de Estado’; aparte del ‘golpe de Estado’, nuestros artistas, nuestros pintores, nuestros danzarines o bailarines han tenido que soportar también el tema de la pandemia, el peor que se los ha llevado a muchos de nuestros artistas de esta vida. Por eso queremos decirles a los hermanos artistas: esto es el inicio, seguramente dentro de esta semana también vamos a estar dándoles otra noticia para este sector para reactivar la economía de nuestro país con nuestros artistas que tenemos en el país”, dijo por su parte la ministra Sabina Orellana.

“Los artistas bolivianos vuelven a los escenarios para poder cantar, bailar, pintar. Eso es el programa que vamos a lanzar hoy con un presupuesto de 767.773.25 bolivianos. Ése es el monto destinado para este primer programa que estamos lanzando”, añadió.

La autoridad mencionó que los artistas de La Paz y de la ciudad de El Alto podrán participar desde la Casa del Artista, mientras que los artistas de otros departamentos lo podrán hacer de manera virtual. “A partir de hoy está encargado el Viceministerio de Interculturalidad de coordinar con nuestros artistas cómo va a ser la modalidad. El programa ya está lanzado, entonces convocamos a que nuestros artistas de todo el país, de los nueve departamentos puedan inscribirse para poder participar en este programa”.

Leslie Fernández Coronado, en representación del sector artístico, señaló que como Sindicato Boliviano de Músicos Profesionales a nivel nacional, “agradecemos a nuestra Ministra de Culturas por ese esfuerzo tan grande que está haciendo. Sabemos que en el ‘golpe de Estado’ el Ministerio de Culturas ha sido cerrado, en el cual ha sido un gran esfuerzo para la Ministra encontrar un Ministerio de Cultura robado, lo han sacado todo y eso ha sido una desventaja para todos los músicos, pero ahora tenemos esa esperanza que ella nos da con tanto esfuerzo: los conciertos virtuales que tanto hemos esperado”.

A este programa podrán postularse las expresiones artísticas escénicas tanto del área urbana como rural en formaciones de grupos, elencos, solistas y comunidades autóctonas. Esta actividad beneficiará alrededor de 130 artistas entre solistas, grupos o elencos del sector artístico productivo de todo el país; promocionando y difundiendo su trabajo artístico y reconociendo su trabajo con la remuneración económica por su servicio artístico.

Según el Ministerio de Culturas, estos eventos "producirán contenidos renovados destinados a enriquecer la programación de TV Culturas y las páginas en redes sociales del Ministerio, con beneficio para la teleaudiencia expandida por todo el país". La presentación de la solicitud debe ser realizada llenando un formulario que podrá ser descargado de la página web del mismo ministerio.