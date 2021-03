Asocine y Cinemateca Boliviana renuncian a la CAB

Gioconda Aguilar de Benedetti, representante de la Asociación de Cineastas de Bolivia (Asocine), y Mela Márquez Saleg, directora ejecutiva de la Fundación Cinemateca Boliviana, presentaron este lunes las cartas de renuncias de ambas instituciones a la Coordinadora del Audiovisual Boliviano (CAB), debido a la falta de coordinación para concretar los objetivos del sector cinematográfico.

"EL REGLAMENTO, pieza fundamental del mecanismo de funcionamiento de la ley, que si bien se trabajó en marzo de 2019, no avanzó, no solo porque el Ministerio de Culturas del momento y el gobierno que le sucedió, no tuvieron la voluntad política de promoverlos, pero tampoco hubo de nuestra parte acciones y estrategias reales para hacerlos avanzar, mantuvimos una actitud absolutamente pasiva y esperamos dos años para que nos entregara ADECINE, las objeciones de UDAPE, durante ese periodo solo discutimos temas intrascendentes y solo especulamos y armamos teorías sobre la situación de la ley y los reglamentos", expresó Mela Márquez en su carta sobre la Ley de Cine 1134.

"En estos más de dos años de la existencia de la CAB, el único logro a remarcar fue la elección de ambos directores del ADECINE y cabe la oportunidad para recalcar que mantenemos nuestro total apoyo y confianza al actual director el Sr. German Monje. Pero más allá de este punto no logramos avanzar en ninguno de los retos que teníamos".

Por su parte, Aguilar también manifestó que "en dos años no se avanzó lo esperado y planificado, por diferentes razones entre las que destacan la falta de comprensión del tema y voluntad política de las autoridades del Estado en ese período (en el que incluso ¡eliminaron el Ministerio de Culturas!), nuestra evidente incapacidad de articular estrategias para salvar esa situación, amén del ataque planetario del COVID 19. El hecho es que a la fecha no tenemos los mencionados reglamentos. Sólo logramos elegir a los dos primeros Directores de la ADECINE, institución que aún no termina de nacer".