Los canillitas, un orgulloso legado familiar

María Fernanda Vargas / Laboratorio de Periodismo UCB

Los canillitas son personas sacrificadas. Se levantan a las 5:00 para realizar su labor cotidiana, un trabajo requiere esfuerzo, pues enfrentan muchas adversidades, más allá del clima. La importancia de este rubro es ofrecer el periódico al público cochabambino y esperar la opinión de los mismos.

El sindicato de vendedores de periódicos “Canillitas” de Cochabamba se fundó en 1952. Se decidieron llamar “Canillitas”, porque vocean y gritan cuando venden. Los también conocidos como “voceadores” celebran cada 1 de mayo su aniversario. En el sindicato hay más de 150 canillitas, sin contar que hay hijos que “heredan el rubro”. “Es el único día que tienen descanso”, ya que el resto del año no paran.

El expresidente Víctor Paz Estenssoro les entregó una casa en calidad de viviendas provisionales. Esta está ubicada en la avenida Heroínas entre Ayacucho y la calle Baptista, zona central de Cochabamba. Es un lugar donde llegan todos los periódicos para su distribución y venta. Los voceadores viven hace más de 60 años ahí. Su infraestructura no es de las mejores, pues la vivienda ya está deteriorada. Sin embargo, en este espacio conviven muchas familias y, por supuesto, es la sede del sindicato.

Cada 24 de marzo todos los periódicos les dan su aguinaldo. También reciben gratificación de los clientes. Ellos ganan un porcentaje del precio del periódico, es decir, si el diario vale seis bolivianos, su ganancia es un boliviano. “Si venden el cupo entero, se gana”. Asimismo, en el sindicato cada canillita aporta con “un granito de arena” para sus alimentos. Las injusticias para ellos es la propia naturaleza, ya que deben estar debajo de la lluvia o el sol para poder llevar un pan a la boca de sus familias. Otra adversidad que deben atravesar es que “nadie se acuerde de ellos”.

María Lourdes, más de medio siglo siendo una canillita.

En una visita realizada al Sindicato de Canillitas se evidenció que estaban en reunión. Eran alrededor de 90 personas. En un dormitorio alistaban a una señora. Ella se llama María Lourdes Guevara viuda de Velásquez. Su nieta, Leticia Velásquez, saca al patio dos sillas. Una de ellas era para que se siente su abuela y la otra para la periodista.

María Lourdes, de 82 años, comenta que empezó a vender periódicos desde sus ocho años junto a sus hermanos. Para ella es importante ser una canillita, porque sus padres también lo fueron. “Me gusta ser canillita, me gusta vocear”, expresa con una voz que denota emoción. Asimismo, entre risas, comenta que le gusta vender porque debe mantener a su familia. “Es como una profesión y debemos buscar el bienestar de nuestros hijos para poder solventar su alimento”, dice mientras su hija le colocaba una manta azul para cubrirla del frío.

“Muchos de mis hijos ya son profesionales”, menciona. Además, comentó que su nieto es ingeniero electrónico e ingeniero comercial y aun teniendo dos carreras ayuda a vender periódicos. “Así como él es, nos ayuda. Somos humildes”, añade con admiración. Asimismo, indica que se siente satisfecha y orgullosa de haber podido trabajar por su familia.

Para María Lourdes la motivación para seguir en este trabajo es ganar el pan del día para su familia. “Por lo menos que entre algo (de dinero) para que estudien mis nietos. Por ejemplo, esta chica estudia. Es mi nieta”, dice mientras dirige su mirada hacia Leticia.

Ella vende periódicos en la avenida Ramón Rivero, frente al Banco Mercantil Santa Cruz.

Por su parte, Leticia, de 16 años, dice que se siente orgullosa de su abuela. Ella creció junto al periódico, el cual le enseñó muchas cosas. Asimismo, se refiere acerca de seguir con el trabajo de los canillitas. “Hasta un punto seguiría con ello, pero mis metas y sueños son diferentes. Quiero estudiar medicina y sólo espero prepararme y esforzarme para ello”. Considera que el madrugar y sacar periódicos para ir a vender teniendo muchas circunstancias climatológicas es admirable.

Por otro lado, opina que como toda adolescente se sorprende con la tecnología, porque para ella es un método fácil de acceder a la información. Sin embargo, desde la perspectiva periodística, arruina al periodismo impreso. “Hace ya no querer comprar el diario. Directo te vas a la computadora y puedes ver noticias ahí”, comenta indignada. Afirma que es más recomendable adquirir el periódico, ya que la información es más detallada.

Un compromiso de vida: Efraín y Ada

“Los Tiempos”, grita “el caserito” mientras recorre las calles para vender periódicos. Es Efraín Fuentes, de 63 años, quien junto con su esposa venden periódicos en un pequeño puesto amarillo en la intersección de las avenidas Papa Paulo y Aniceto Arce. Allí se encuentra con Ada Miranda, de 60 años, esposa y compañera del “ caserito”, quien acude inmediatamente al lugar después del llamado de ella.

Ada cuenta que su mamá, Candelaria Miranda, fue una de las fundadoras de los canillitas. “Yo vivía en la Heroínas cuando era niña, de ese hogar nos hemos salido y fuimos a vivir a otra zona”, menciona. Afirmó, además, que ella está en este rubro hace 55 años, ya que empezó a vender desde que tenía cinco. Comenta que los de la zona la conocen.

Ada relata que con su esposo se conocieron cuando ella tenía cinco y él ocho años. “Yo he vivido en su casa (de Efraín). He sido inquilina cuando mi mamita se ha separado de mi papá. Entonces, Efraín era mayor que yo. Mi mamá le decía a mi esposo: ‘Andá a ayudarme a vender los periódicos’ y así empezó a vender periódico desde niño. Después Efraín lo dejó. Yo seguía vendiendo. Luego, me he salido de su casa, ya éramos jóvenes y nos casamos”, cuenta mientras mira a su esposo con ternura.

En ese momento, se acerca un auto y por la ventana un cliente le pide el periódico Los Tiempos. La señora Ada le entrega la edición y vuelve a relatar su historia.

Contrajo matrimonio cuando tenía 16 años. Actualmente, llevan 42 años de casados. “Hemos empezado a trabajar los dos porque yo también era sufrida, como no tenía casa quería tenerla. Quería hacer estudiar a mis hijos. Él también había tenido esa mentalidad. Entonces, hemos salido adelante. Todo por los hijos hemos trabajado”.

Cuenta que no solamente vende en su puesto, sino que también lo hace en el hospital Viedma. “Me conocen los médicos porque siempre he entrado a la facultad de medicina, al seguro social; como si fuera mi casa entro y salgo”, dice.

Efraín cuenta que su recorrido empieza en la calle Heroínas y Baptista, que es donde distribuyen los periódicos. Camina aproximadamente 12 kilómetros diarios por diferentes zonas de la ciudad. “Los clientes me piden. Debe ser por el carácter porque hay muchos vendedores, pero nos prefieren a nosotros, especialmente a mí. Me dicen que se los lleve periódico. Incluso me hacen dar mi número de celular”, dice orgulloso.

Destaca varias anécdotas que le sucedieron a lo largo de estos años. “He conocido personajes importantes como el exvicepresidente Álvaro García Linera, al expresidente Evo Morales, al exmandatario Guido Vildoso, a Samuel Doria Medina”. Mientras contaba que tenía una deuda con el banco, en su recorrido por la calle encontró un paquete con tres mil bolivianos. Así, se “salva” de esa obligación.

Sobre la situación por la que estamos atravesando actualmente, ambos dicen que fue difícil porque no salieron a vender, pero tenían algunos ahorros. Sus hijos fueron quienes generaron ingresos económicos. Ada comenta que sus hijos son profesionales. “Son buenos, no tienen vergüenza. Por ejemplo, el mayor cuando no tiene nada que hacer, se pone su sombrero y me ayuda a vender. Ahorita va a llegar uno en moto, abogado ya va a ser. Uno de sus estudiantes de mi hijo dijo: ‘Aquél es mi docente. Es jefe del departamento de tecnología y está vendiendo periódicos’ y él respondió que me ayuda a vender”, relata y se esboza una sonrisa que refleja orgullo.

A veces, hay personas que se comprometen con su pareja, sin embargo, no llega a funcionar. Pero la historia de Efraín y Ada no solamente refleja compromiso como pareja, sino que hicieron un compromiso de vida con su trabajo y sus hijos.

La población cochabambina se olvida mirar otras perspectivas que van más allá de adquirir el diario. No muchos saben las historias de los vendedores de periódicos. Detrás de ellos, existe un legado familiar que en su mayoría incluye a varias generaciones.