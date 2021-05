Santalla se siente "deprimido, abandonado y olvidado por las autoridades"

David Santalla, el reconocido artista boliviano, se encuentra "deprimido, abandonado y olvidado por las autoridades", mientras espera poder iniciar sus sesiones de quimioterapia, lamentó su esposa Sandra Saavedra.

Entrevistada por Bolivisión, Saavedra aseveró que Santalla está "olvidado" por las autoridades y señaló que aunque el Ministerio de Culturas anunció que ayudaráa@ al artista hasta ahora no hay nada concreto.

"Dicen que están recaudando fondos pero no sé nada, no se comunican conmigo, no me dicen nada", aseveró.

Saavedra, en ese sentido, señaló que Santalla incluso decidió ya no mostrarse ante los medios ya que no quiere que la gente lo vea "deprimido y abandonado".

"Le han quitado la sonrisa, las ganas de vivir porque está abandonado", aseveró.

Asimismo, Savedra aprovechó la oportunidad para abogar por una Ley de Protección y apoyo al artista boliviano y aseveró que es en vida cuando las autoridades deben ayudar a los artistas y no solo hacerles homenajes póstumos.

No obstante, la esposa del reconocido actor gradeció el apoyo que recibió de parte de la población y otros artistas y adelantó que mañana Santalla debería estar recibiendo su primera sesión de quimioterapia.

Hace pocos días se conoció que Santalla tuvo una recaída en su estado de salud producto del cáncer de sangre que padece. Ante las altas deudas que tiene, puso a la venta sus libros, muñecos y otros productos para poder financiar su tratamiento médico.