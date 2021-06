La periodista boliviana Paola Virrueta suma dos premios Emmy

La periodista boliviana radicada en Estados Unidos Paola Virrueta sumó dos premios Emmy de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión, en su edición número 50.

Fue en junio de 2020 cuando la presentadora de televisión anunció con alegría que sus trabajos habían sido nominados y grande fue su sorpresa al recibir la noticia de que había ganado con dos de ellos.

“Me siento muy alegre y bendecida. Después de cuatro nominaciones en los premios Emmy, me llevé dos de ellos. Estos premios me motivan a seguir haciendo cada día lo que más me gusta y ponerle mas empeño y energías. Gracias a todo el equipo de Noticias Univision14, al apoyo constante de mi familia, esposo y amigos queridos y quienes nos acompañan cada día desde sus hogares”, escribió, en esta oportunidad, Virrueta en sus redes sociales compartiendo dos fotografías junto a sus estatuillas.

La comunicadora, junto a su equipo de trabajo, ganó por los trabajos periodísticos “Diario de coronavirus”, en la categoría New Special Spanish, y “Alerta local: incendios Complex”, en la categoría Breaking or Spot News Spanish.

Los Emmy son los galardones que entrega la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión en reconocimiento a la excelencia en la programación televisiva estadounidense. Por segunda ocasión, la gala se realizó de forma virtual este 6 de junio.

Virrueta es presentadora en la cadena Univisión, en California. Vivió seis años en México, donde desarrolló su carrera en medios como Imagen Televisión y Excélsior. Fue reconocida con el Premio Nacional de Periodismo en México, como reconocimiento a su labor.

Cursó sus estudios en la Universidad Católica de La Paz y trabajó en la Red Uno.