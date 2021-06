Dirección de Cultura anuncia concursos municipales y sector pide restitución de la Secretaría

Con el objetivo de socializar las bases de los próximos concursos artísticos municipales, la directora de Patrimonio Cultural y Servicios Culturales, Susana Obando, se reunió ayer con artistas y gestores de la ciudad para “hacer una retroalimentación”. El lanzamiento se realizará el próximo 22 de junio.

“Estoy apostando por una gestión corresponsable y participativa, para mí es importante que participen los sectores culturales para hacer la retroalimentación de las bases de los concursos”, manifestó Obando, argumentando que hoy, en el teatro Adela Zamudio, sostendrá una reunión con varios actores culturales para informar sobre los avances de gestión durante el mes de mayo y esta primera parte de junio y además socializar el plan integral de cultura.

“Me interesa recibir aportes, observaciones, críticas de parte del sector y sistematizar toda esa información para también integrarlo en el plan”, dijo.

La reunión fue propicia para también tratar, por parte del sector artístico, la reducción de rango de esta instancia cultural; ya que, tras la posesión del nuevo alcalde municipal, se realizó una reducción de secretarías fusionando de esta manera la dependencia de Cultura a la nueva Secretaría de Desarrollo Productivo, Turismo y Cultura.

“Hay una molestia generalizada por quitarle el rango de Secretaría de Cultura y volverla dirección. Los artistas y muchos de los sectores han mandado cartas solicitando una reunión con el Alcalde y simplemente éstas han sido derivadas y no ha querido reunirse con ningún sector de los artistas”, señaló el músico Marco “Kuru” Mendizabal.

El pedido es la restitución de la Secretaría de Cultura y, posiblemente, la renuncia de la secretaria de Desarrollo Productivo Turismo y Cultura, Mariela Jiménez, además de priorizar el presupuesto destinado al sector por ser uno de los más vulnerables ante la crisis por la pandemia.

“Nos ponen a la cola y nuestro presupuesto ahora se divide entre la Secretaría de Desarrollo Productivo, Turismo y Cultura. En realidad, nos están coartando mucho más, encima de que somos el sector más vulnerable y más afectado porque desde 2019 que los artistas no tenemos trabajo. No hay eventos, no hay música, no hay baile, no hay nada”, dijo por su parte Christian Rodríguez.

El músico recordó que en anteriores gestiones el presupuesto era de 24 millones de bolivianos y, con el tiempo, se ha ido disminuyendo, llegando actualmente a 4 millones. “Estamos molestos con lo que se ha hecho en todas las anteriores gestiones. No tenemos nada, estamos en la calle, cada día se muere un artista (…) y eso es porque no tienen trabajo, están sin trabajo hace más de un año, no tienen para comprar medicamentos, están muriendo y la sociedad cochabambina no hace nada y las autoridades nos quitan nuestra plata, nos pone más trabas. Según ellos, la cuenta de culturas está congelada, no se puede hacer nada, es terrible lo que estamos viviendo. Vamos a pedir la renuncia de la Secretaria porque no sabe un ápice de Cultura”, añadió.

Sobre los concursos, observaron que son los mismos que en anteriores gestiones y “nada innovadores”. Entre éstos se encuentran el Concurso Municipal de Fotografía “Las comunas en imágenes”, de Teatro Infantil, de Ensayo Histórico, de Audiovisual Cóndor de Plata, de Historieta; concursos literarios como el “Edmundo Camargo”, “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, Sara Ugarte de Salamanca”; de artes plásticas, entre otros.

“Obando también está un poco con las manos atadas. No es culpa de ella, pero su función era la de comunicarnos una serie de concursos artísticos, nada innovadores, pues es copia de lo mismo, son los mismos concursos artísticos que hay cada año, con los mismos montos”, dijo Rodríguez. “Hemos solicitado por todo lado audiencias con Manfred, porque él, antes de ser elegido, nos prometió trabajar por la cultura y ahora nos quita la Secretaría. Son más de 10 cartas que hemos presentado de diferentes sectores para reunirse con él y no hemos recibido ni una sola respuesta”.

“El presupuesto a los concursos no se ha tocado, gracias a Dios, y ya van a salir las convocatorias. Si bien los artistas independientes como yo estamos apoyando y trabajando en la gestión, no bajamos la guardia y seguimos con el pedido de reivindicación de la Secretaría de Cultura en ese rango, porque ciertamente para lograr tener una Secretaría se ha tenido una lucha y muchos artistas han participado de su formulación. No fue fácil formular una Secretaría de Cultura, pero es muy fácil de deshacerla de un plumazo como lo ha hecho el señor alcalde Manfred Reyes Villa. (…) Se entiende que hay restricciones y que se debe destinar mucho dinero para el tema salud, pero eso no hace que tengan que olvidarse de las responsabilidades que se tiene con la cultura y el arte. Si mucho fregamos porque se mejore la cultura y el arte es más que todo porque la cultura y el arte hacen buenos ciudadanos y la expresión artística de las artes es el lenguaje de la cultura en nuestro país”, manifestó por su parte Mendizabal.