“Los días felices” se presenta en el ciclo de monólogos

El monólogo Los días felices, adaptación de la obra homónima de Samuel Beckett, del género de teatro del absurdo, dirigida e interpretada por María José Borda se presentará en el ciclo de monólogos “A solas” producido por el grupo de Artes Escénicas Racconto.

Se presentará hoy y mañana 14 de agosto a las 20:00 por una transmisión de Facebook Live en la página de Racconto Artes escénicas. Las transmisiones estarán disponibles solamente por la noche del viernes y sábado, “para poder vivir un poco de la magia del teatro presencial, que es efímero como la vida misma”, explica la directora del monólogo.

Los días felices es un monólogo lleno de códigos ocultos y texturas que hacen sentir al espectador lo que siente su protagonista Winnie: estar atrapados en su propia vida y en su propia rutina, pero lo más lamentable es que ella no se da cuenta y convierte cada día en el Día Feliz para escapar de su realidad. Trata de pasar los días deseando que su amado Willie se quede con ella por siempre, porque sin él no sabe si podría continuar en esta vida.

“Los días felices son el hoy, el ayer y el mañana. Siempre podemos encontrar algo que nos distraigan de la tristeza, de la miseria. Pero es eso, sólo una distracción.Quisiera que todos conozcan a Winnie, su protagonista. Que la hagan pedazos, que la juzguen y la critiquen, para que al final se den cuenta que todos tenemos un poco de Winnie y tenemos que cambiar”, indica Borda.

El ciclo consta de ocho monólogos interpretados y dirigidos por integrantes del elenco de Racconto que se presentarán cada dos semanas hasta el mes de noviembre de 2021.

“Hacer esta obra para un público virtual me dio la oportunidad de llevar mi puesta en escena donde nunca pensé presentar una obra. Me dio la oportunidad de llevar el teatro a otro nivel. La grabé en un garaje lleno de cosas que se iban directo a la basura, y debo decir que me encantó el resultado”, asegura la directora.

A su vez, cuenta que la pandemia les permitió buscar nuevos recursos, formas y herramientas para seguir mostrando su arte.

“Nace por la necesidad de continuar haciendo teatro y por la situación de la pandemia nos vimos obligados a trabajar en el aislamiento, un trabajo ‘a solas’ desde la virtualidad por lo cual los monólogos fueron una manera acertada y segura de continuar con nuestro arte. Al ser de manera virtual, le damos un giro al teatro: ahora éste se puede ver desde la comodidad de sus propias casas y viviendo cada puesta en escena de manera diferente”, finaliza.