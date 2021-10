Autores peruanos entrelazan lo fantástico y lo cultural

Ligia Contreras Balanza y Fabiana Molina Rojas



Laboratorio de periodismo UCB

La decimocuarta versión de la Feria Internacional del Libro de Cochabamba 2021 (FILC) tiene como invitada internacional a la Cámara Peruana del Libro, que está presente con seis editoriales: Grupo Editorial Mesa Redonda, Ediciones Altazor, Quimerka Editorial, Torre de Papel, Apogeo Editorial, Zafiro. Es la tercera vez que este país participa en el evento.

La visión que comparten estas editoriales es incentivar la lectura con trasfondo cultural peruano en distintos géneros. “Los miembros de la Cámara Peruana del Libro son 200, los mismos pertenecen a librerías, editoriales, independientes, editoriales del Estado”, dijo Alfonso Bocanegra,gerente de la Cámara Peruana del Libro.

La literatura en Latinoamérica en la actualidad vive una renovación que está plasmada en la narración de historias, la cultura y la tradición del lugar o el país es el protagonista de la trama de muchos de estos textos en sus distintos géneros. No solo en un sentido de trascendencia de saberes ancestrales o mitológicos, sino también en un sentido de pluralidad cultural.

“Está enfocado a dar a conocer mediante la literatura una forma diferente de la percepción de la cultura del Perú, ya sean mediante cómics, ciencia ficción, un género que le interesa a la juventud de ahora”, dijo. Es conveniente aclarar que las obras expuestas están destinadas a dos públicos específicos: juvenil e infantil.

Carlos Evechería, presidente de la comisión de editoriales independientes, indicó que a partir de la globalización se consumen muchos productos extranjeros (películas, series, libros, etc). Esto ha tenido influencia en la literatura peruana, ya que en los 90 predomina el realismo urbano y andino. Hoy en día, los autores se inclinan hacia la literatura fantástica.

En la literatura peruana destaca el apoyo a autores independientes. Estos no responden a la demanda de mercado,es decir, “algunas editoriales transnacionales al firmar contrato determinan la cantidad y tiempo de las publicaciones de libros, incluso te imponen la temática para que escribas”, señaló Echeverria

El proceso de seguir una línea comercial limita explotar las habilidades narrativas de un escritor. “En cambio un editor independiente no seguía por eso, él escribe lo que siente, lo que se le da la gana en el momento, escribe puramente lo que a él le nace”, indicó.

La Cámara Peruana del Libro está conformada por 26 editoriales de las diferentes regiones del Perú, se habla de un promedio de 50 autores independientes por editorial.

Según Bocanegra, los libros más demandados por el público son los siguientes:

El amor tiene cuatro patas

Es un libro juvenil escrito por Alfonso Bocanegra. Narra la historia de Jesús que realiza un viaje retrospectivo junto a su mascota, Morgan. A lo largo del libro el protagonista descubre hechos importantes de su niñez y adolescencia que le permitirán aclarar su pasado amoroso.

El autor expresó al periódico su amor por los animales. Además, agregó que para su libro se inspiró en su perrita, Killa. “Siempre he pensado y pensaré que una persona que no ama a los animales, no puede ser buena persona”, dijo.

Prohibido besar a la chola

Es un libro escrito por Luiz Carlos Reátegui. Es una recopilación de 11 cuentos diferentes pero con la misma temática: igualdad de género, crítica al clasismo y al racismo.

Bocanegra dijo que la problemática de la violencia a la mujer es un tema alarmante en Perú. Por esa razón, el autor se ha enfocado en ella para hacer un llamado de atención.

Heroínas anónimas

Este libro escrito por Guillermo Camahualí cuenta la historia de un grupo de mujeres que participaron en las batallas entre Perú y Chile durante la Guerra del Pacífico.

“Heroínas anónimas habla de la importancia de la mujer en la guerra contra Chile. Lo que pasa es que la historia es contada por los victoriosos y no es tomada en cuenta el rol de la mujer en la historia. Son muy pocas veces en las que las mujeres toman protagonismo. Entonces, en este libro se revaloriza el valor e importancia de ellas”, señaló Bocanegra.

Así también Alfonso Bocanegra dijo estar muy a gusto con su estadía. “Los cochabambinos son muy serviciales”, indicó. En relación a la aceptación del público destaca “la gente que viene, se interesa mucho, lo que pasa es que tanto Bolivia como Perú somos unas regiones muy parecidas”.