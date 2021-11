Los Nuestros: Literatura infantil-juvenil boliviana “El abrigo de Matilde”

Cuando leí el libro de Carlos Azurduy titulado “El abrigo de Matilde y otros cuentos”, reviví de manera casi automática, las dictaduras y el estado de zozobra de esos momentos dolorosos de la historia de nuestra patria, los mismos que marcaron profundamente el alma de los bolivianos.

Los cuentos escritos por Azurduy son un grito de dolor, un grito de angustia, un grito de congoja; también son un grito de protesta, un grito contestatario y un grito de esperanza que remonta el tiempo. En estos,se vislumbra el espíritu rebelde, la garra y el valor de miles de bolivianos, que no se cansaron y lucharon con valentía porque brille para Bolivia y sus hijos, la luz de la democracia. Son también, como afirma el autor en su prólogo, el relato de un pasado cercano que tatuaron profundas cicatrices en almas y cuerpos de niños, jóvenes y adultos compatriotas, que sufrieron con estoicismo rigores e injusticias perpetrados por estos nefastos regímenes que sembraron terror, muerte, dolor y luto en nuestra patria.

Casi todos los cuentos están narrados en primera persona del singular, con de una sencillez y profundidad muy bien lograda. que uno empieza la lectura y es prácticamente imposible dejarla, y, a medida que va leyendo, va rememorando hechos narrados que sin duda tienen o tuvieron relación con otros vividos por el lector, si este tiene ya algunos años encima. Los diez cuentos me gustaron mucho; pero no puedo dejar de mencionar que me impactaron más “El abrigo de Matilde” y “Como quiero a mi tío Pancho”, en este relato, no se dice; pero se percibe, que las personas mayores de una familia, con el único fin de proteger al esposo y padre deciden llamarlo “El tío Pancho”, de esta manera se presenta a sus hijos, siempre que las circunstancias le permiten. Pasaron muchos años, volvieron a nuestra patria los aires de la democracia y cuando sus hijos estaban ya jóvenes se presentó como su padre, ¡Que impacto para estas personas! Por lo expresado líneas arriba, recomiendo que, todo boliviano debe ponerse en contacto con esta lectura, los mayores para no olvidar la dureza de las dictaduras y enseñar que debemos preservar la democracia; y a los jóvenes, que además revisen la historia y valoren dolores y amarguras de quienes lucharon incansablemente para lograr un mundo mejor; pero sobretodo no dobleguen su alma y vivan con dignidad.

Escrito por: Soledad Barrios Chumacero