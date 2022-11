Rock. Deuce rinde tributo a Pink Floyd en el More Humor

Las canciones del álbum The Dark Side of the Moon, de la legendaria banda británica Pink Floyd, serán interpretadas por el grupo de rock Deuce Producciones en las dos presentaciones (hoy y mañana) que tienen previsto llevar adelante en el Centro Cultural More Humor.

Según estadísticas, el referido álbum cumple esta gestión 49 años de creación, tomando en cuenta que se lanzó en marzo de 1973, llegando a vender más de 15 millones de copias en Estados Unidos y superar los 47 millones en el mundo, erigiéndose hasta la fecha como el segundo disco más vendido en el planeta, después de Thriller, de Michael Jackson, de 1982 y que vendió más de 50 millones álbumes. La banda sonora El guardaespaldas, con Whitney Houston a la cabeza, lanzado en 1996, ocupa el tercer peldaño con más de 45 millones de discos vendidos, relegando al cuarto escaño a Back in Black de la famosa banda británica-australiana AC/DC.

The Dark Side of the Moon marcó la carrera del cuarteto británico para siempre, puesto que Roger Waters (bajista y vocalista), David Gilmour (guitarrista y vocalista), Rick Wright (teclista y vocalista), Nick Mason (baterista) permanecieron 937 semanas en el top 200 de la Billboard.

Deuce Producciones llega después de tres años a Cochabamba dispuesto a voltear taquilla, tal como lo hizo en La Paz, Oruro, Potosí, Sucre y Santa Cruz.