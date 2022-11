Perrerías del Alfredo

Johnny Fernández Rojas



Periodista y gestor cultural



elalteniano@gmail.com

Probablemente, la fidelidad que se le acusa al perro, es el atributo que recogió Alfredo Medrano Rodríguez, de este animal, que le cautivó, admiró y hasta se alineó como leal devoto, y por esa influencia jaurina, le dedicó tres obras de su prolífica producción: “Cuentos perros”, “El Quijote y los perros” y “El árbol y el perro”.

Fidelidad referida no al actuar humano y a sus endémicas tentaciones, sino a su apego incondicional e insobornable a los hábitos, tradiciones y costumbres de los parroquianos del Valle Bajo, Valle Alto y del valle perruno, con quienes generó una relación indisoluble, hasta sus últimos momentos de vida.

El olfato para la percepción de las buenas comidas, así como su mordiente deglución de las mismas, fueron casi ilimitadas, a las que inicialmente la husmeaba particularmente a las carnes, no importando su naturaleza y procedencia. Experiencias también y difícilmente separables entre Alfredo y este animal, a las que atendía con la misma disciplina.

Poeta, periodista, ilustrador, humorista, escritor, literato, gestor cultural, historiador, entre otros, representaron las tendencias que las administró doctrinariamente, e inclusive con la lozanía de la pasión, que le fueron propios.

Sin embargo, la relación conductual de los atributos caninos “transferidos” a Alfredo, se las puede reseñar en las siguientes particularidades: La virtud de los canes es conocer y reconocer a las personas, generalmente por los gestos, y no siempre por las palabras; atributos adoptados religiosamente por Alfredo.

Obviamente, el perro oye mejor que los humanos, Alfredo no sólo oía, sino que esencialmente, escuchaba.

El “amigo fiel” impetuosamente contorsiona su cola, cuando avista a su dueño; Alfredo, aunque seguramente quisiera imitarlo, solo movía emotivamente sus pupilas cuando se le aproximaban alguno de sus entornos.

Como la mayoría de los perros grandes, éstos envejecen mucho más rápido que sus congéneres; al igual que un gran hombre, como lo fue Alfredo, físicamente envejeció, y aceleradamente.

Los caninos calculan nuestras rutinas, Alfredo era un tanteador y tasador de nuestras intenciones, obviamente, las tendenciosas las inquiría con meridiano olfato.

Científicamente, se evidenció que los perros actúan de diferente manera cuando se hallan solos o abandonados; así también era Alfredo, su comportamiento se distanciaba de lo habitual, cuando uno de sus allegados o su próximos, no se encontraban con él.

En uno de sus momentos y frecuentes de su ocio creador, dedicados a la literatura y principalmente a la crítica, se refirió: “Sí, en efecto, he tenido ideas caninas obsesivas. Acaso porque siento que son los animales domésticos más humanizados y también más inhumanamente tratados. Ahora bien, también considero que los perros pueden ejercer la crítica literaria mejor que muchos de nuestros críticos. Prueba de ello es que, cuando publiqué “Cuentos perros”, un perro callejero me clavó los dientes en la pantorrilla. Jamás conocí crítica más incisiva. Pero como dice mi mujer con su sentido del humor no menos incisivo, después de los “Cuentos perros” vinieron las cuentas perras”.

Finalmente, Alfredo cuya relación con el cuadrúpedo fue indiscutiblemente estrecha, al parecer heredó o se reencarnó con un espécimen singular: el perro faldero. En ocasión de asumir esa empática condición, y cuando debía rastrear a su presa, se explayaba con iluminada versatilidad, y una vez sometida, lógicamente profería onomatopeyas particulares, similares a la estridencia de los aullidos.

Honor y gloria a este fiel amigo.