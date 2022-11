Arriarán: “La literatura boliviana es parte importante de mi vida”

La obra del escritor y filósofo boliviano Samuel Arriarán Cuellar es un estudio sobre la identidad en la literatura boliviana con el objetivo de atraer la atención hacia los autores exiliados que toleran la separación y el abandono. El autor se plantea recuperarlos del olvido y valorarlos por las inestimables contribuciones a la sociedad.

“La representación de la identidad en la literatura boliviana” se titula el libro de Arriarán que será presentado el miércoles 30 de noviembre.

¿Cómo nace la iniciativa para plasmar su nueva obra?



Ya desde mi adolescencia me apasioné por la literatura boliviana. En la biblioteca de mi casa había una buena cantidad de novelas y relatos que me formaron más que la escuela. A lo largo de los años, mi pasión se fue profundizando. Tuve la suerte de que la Universidad Pedagógica Nacional de México me concedió todo el apoyo necesario para investigar más el tema y de ahí surgió como producto este libro que no pretende ser un estudio general, exhaustivo, sino una modesta contribución sobre la cuestión de la identidad en la literatura boliviana.

¿Cuál es el objetivo esencial del libro?



Llamar la atención sobre los escritores exiliados de afuera y de los exiliados internos que sufren la marginación y el olvido. Por diversas causas hay un desconocimiento de muchas obras importantes. Una de esas causas es el hecho de que al ser publicadas en el exterior no llegaron a circular normalmente. Otra causa se debe a la censura que las dictaduras militares les impusieron tildándolos de “comunistas”, como el caso de Renato Prada, por el simple motivo de haber ganado un certamen literario en Cuba. Hay necesidad de recuperarlos del olvido, de rehabilitarlos y apreciarlos por sus valiosos aportes humanos y estéticos, sin prejuicios ideológicos, además de comprender las razones por las que, injustificadamente, fueron perseguidos, prohibidos y desterrados.

¿Qué interpretación hace de los textos literarios narrativos de escritores bolivianos?



La literatura boliviana ha sido y sigue siendo para mí parte importante de mi vida porque constituye una fuente superior de conocimiento de la realidad. Es posible comprender cómo se expresan no sólo ideas sino también sentimientos, emociones, gestos y todo lo que es propio del lenguaje de los cuerpos y que dan cuenta de su enorme potencial para transformar la realidad.

¿Considera que la representación literaria de la identidad nacional popular en Bolivia se expresa como heterogeneidad y pluralismo?



En la medida en que lo nacional popular no se reduce a la identidad indígena, se puede hablar de diversidad de luchas sociales y políticas, ya que son varios los sujetos y las acciones. De ahí que la representación literaria se expresa no como homogeneización, sino más bien como heterogeneidad y pluralismo. Esta representación se realiza a través de los siguientes códigos:

1) En la literatura minera donde aparece la figura clásica del minero con el típico casco y armado con dinamita junto con su mujer en un enfrentamiento directo y frontal contra la oligarquía.

2) En la literatura de la Guerra del Chaco. Aquí se codifican a los sujetos movilizados para ser utilizados como carne de cañón, como en “Prisionero de guerra” (1937) de Augusto Guzmán. También se codifica la figura del paraguayo como el enemigo invasor. Esto se ve bien en la novela de Néstor Taboada Terán, El signo escalonado (1974).

3) La literatura de la época de la democracia. Aquí se representa la lucha política como resistencia del pueblo (incluyendo a los mestizos de la clase media y a los funcionarios públicos) ante la ola de gobiernos neoliberales. Esto se ve en la novela “Palacio quemado” (2006) de Edmundo Paz Soldán.

¿Podemos encontrar otras formas de identidad que igualmente son significativas, pero que no tienen lugar en definiciones tradicionales?



Sí, es posible encontrar otras formas de identidad que también son importantes y que no caben en definiciones tradicionales. Y esto se debe a que nos encontramos en un contexto histórico diferente, que obliga a replantear y redefinir las identidades. ¿Qué sucede cuando se borran o diluyen las fronteras nacionales, étnicas o de clase? Si bien podemos fácilmente definir las identidades en función de sus pertenencias sociales y culturales, ahora nos encontramos ante nuevos problemas. Como ya decía Jaime Sáenz, en su extraordinaria novela “Felipe Delgado” (1979), incluso, nuestras carencias, como la pérdida del mar, determinan la forma de insertarnos como nación en el mundo (inserción obviamente incompleta y traumática). También Marcelo Quiroga Santa Cruz, en su novela “Los deshabitados” (1957) nos plantea una inquietud ya no por la condición local del hombre boliviano, sino más bien por su condición universal. Esto significa que existe una preocupación por la trascendencia, por el hecho de compartir sentimientos generales, como la angustia, el miedo, el tedio, la soledad y la enajenación.

¿Cómo se plantea la representación de la identidad religiosa?



Vemos, por ejemplo, que en la novela “Matías” el apóstol suplente (1971), de Julio de la Vega, se plantea dos historias paralelas. Mientras una es de tipo oral (porque se trata de un relato de Matías), la otra historia aparece en forma escrita a través del diario de un guerrillero. Lo que siempre se destaca es la identidad con un maestro y su relación con un pueblo a la espera. Hay una diferencia en el contexto de cada una. La historia de Matías se realiza en el año uno después de Cristo, en Roma, y la otra en 1967 en la selva boliviana, en momento de la derrota del Che Guevara. Matías es el guerrillero. El profeta y el revolucionario son una misma persona, ambos quieren cambiar la realidad. Y este cambio lo plantean mediante la realización del amor como fin.

¿Para abordar la identidad de género por qué se centró en las obras de Adela Zamudio y Yolanda Bedregal?



Aunque hay muchas expresiones de esta forma de abordar la identidad de género (como en la nueva narrativa de Liliana Colanzi, Magela Baudoin o Giovanna Rivero), me he concentrado en la obra de Adela Zamudio y de Yolanda Bedregal. En el caso de Adela Zamudio, vemos que su obra plantea una visión sumamente crítica de los males sociales, principalmente a raíz de la dominación masculina. También Yolanda Bedregal plantea una aguda y particular visión de género tanto en su poesía como en toda su fecunda obra literaria. “Bajo el oscuro sol” desarrolla una historia fascinante donde un personaje masculino habita en el mundo de otro personaje femenino.

Trayectoria del escritor boliviano

Samuel Arriarán es doctor en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras UNAM e investigador del SNI. Profesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional. Fue profesor adjunto del Dr. Adolfo Sánchez Vázquez. Además de participar como ponente en congresos internacionales, ha sido invitado a impartir seminarios y cursos en Argentina, Chile y otros países de América Latina. Autor de más de 10 libros entre los cuales destacan “Filosofía de la posmodernidad”, “Multiculturalismo y globalización”, “La filosofía latinoamericana en el siglo XXI”, “La fábula de la identidad perdida”, “Barroco y neobarroco en América Latina”, “La hermenéutica en América Latina”, “La derrota del neoliberalismo en Bolivia” y “La representación de la identidad en la literatura boliviana”.