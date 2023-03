Teatro. Elefante, obra que reflexiona sobre la muerte, se estrena en el mARTadero

La compañía teatral El Masticadero presenta la obra Elefante este viernes 3 y sábado 4 de marzo, a las 20:00. El estreno tendrá lugar en el Proyecto mARTadero (calle 27 de Agosto y Ollantay). La preventa de entradas tiene un costo de 40 bolivianos, en puerta el valor será de 50.

La muerte, los asuntos pendientes que atormentan y cómo resolverlos son algunas cuestiones que plantea la nueva obra de la reconocida dramaturga Claudia Eid. La historia gira en torno al personaje de una novela autobiográfica que escribe y reescribe un autor que quiere plasmar el sinsentido de una vida mediocre que en realidad no es vivida sino hasta que su personaje se enfrenta al abismo de sus decisiones, reza la sinopsis de Elefante.

Escrita en pandemia, con aportes del actor Daniel Larrazábal, la obra cuenta con las actuaciones de Xavier Jordán, director de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Simón, y Daniel Brosovich.

“Cuando ya estás pasando los 40, se presentan las dolencias y achaques y alguna que otra vez éstos vienen con sustos y falsas alarmas. Se te pasa por la cabeza cáncer y a los dos (Eid y Larrazábal) nos había pasado lo mismo, y entonces empezamos a reflexionar sobre la muerte. A partir de estas charlas se fue escribiendo el texto”, comenta Eid.

La puesta en escena

La intención inicial fue que Larrazábal sea uno de los actores, pero él se encontraba realizando otros proyectos y esa idea no se concretó. Eid comenzó con la búsqueda de sus personajes, varones, que no fue algo sencillo, pues la dramaturga trabaja en la mayoría de sus obras con mujeres.

Tras algunas indagaciones, lanzó el dardo y fijó a Xavier Jordán y Daniel Brosovich, ambos actores sigilosos, quienes aceptaron sin duda, ya que —según Eid— son los que mejor encajan con la obra.

“Ambos son grandes intérpretes, yo soy muy feliz porque aportan mucho y se esfuerzan mucho y eso se agradece”, manifiesta, explicando que con Elefante es un trabajo muy distinto a la mayoría de las obras que ella realiza.

Elocuente en el tema de género, Eid, en esta oportunidad, prueba con la comedia y lo irónico. “La única certeza que tenemos es que todos nos vamos a morir y afrontamos este tema con un tono cómico” y eso es inevitable porque “tener a Xavier y a Daniel interactuando en escena evidentemente resulta en comedia”.

Por su parte, Jordán, quien hace varios años, a pesar de su formación en la actuación y teatro, no pisaba las tablas, aseguró que no fue nada difícil aceptar ser parte de Elefante por el guion y, especialmente, por el trabajo de Eid. A pesar de ser amigos desde hace años, es la primera vez que trabaja con ella, bajo su dirección, y esa experiencia fue “absolutamente gratificante”.

“Desde hace mucho tiempo he seguido la obra de Claudia, además que me ha tocado escribir crítica sobre su obra, y siempre he considerado que Claudia es una de las mejores dramaturgas de Bolivia, sobre todo por la claridad de sus textos y por la limpieza de su escritura”, indicó Jordán, “también porque desde hace tiempo ya había estado dando vueltas por mi cabeza la idea de retornar a las tablas”, complementó.

Sobre su interpretación, Jordán no da detalles, pero asegura que es fiel al guion aunque el público verá mucha similitud entre él, así como es Xavier Jordán, y el personaje. “Creo que es un papel representativo de una persona que se acerca mucho a lo que yo soy: una persona de edad avanzada, aferrada a la literatura y la escritura”, adelanta.