“De lo bueno, lo mejor” de la escritora Pilar Pérez del Castillo

La poetisa Pilar Pérez del Castillo afirma que su nueva obra, “De lo bueno, lo mejor”, tiene la virtud de rescatar memorias y abrir conciencias.

¿Cómo nace la iniciativa de escribir el libro?



Nace a iniciativa de la editorial española Sial Pigmalión, puesto que me propone editar todos mis cuentos, inéditos y también publicados. Como son demasiados se han dividido en dos volúmenes, el primero se ha publicado durante el Segundo Encuentro de Poetas del Mundo en Cochabamba y el segundo tardará por lo menos un año para llegar al público boliviano.

¿Recuerda el tiempo que tenía guardada la colección de cuentos?



Decidí hacer una limpieza en mi computadora, pero no he logrado recuperar toda mi producción porque es muy prolija en cuento, pero diría que la mayor parte está rescatada. Cabe señalar que son cuentos que han estado guardados por lo menos entre 17, 10 y cinco años.

¿Considera que esos cuentos tienen la magia de rescatar memorias y abrir conciencias?



Si, porque se trata de rescatar la magia, las memorias y, por supuesto, abrir conciencias a través de los cuentos. Creo que mis cuentos tienen esa finalidad porque son fábulas de mucha sensibilidad, tienen un poco de todo, como diríamos “hay para todo gusto”.

¿Cuántas de sus obras han sido traducidas a otros idiomas?



Algunos de mis cuentos han sido traducidos al inglés, tengo otro que ha sido traducido al quechua, se llama “Por las calles de la ira”, y tengo bastante poesía que también ha sido convertida al francés, mandarín, inglés, croata. Todo esto es porque fui invitada para participar en diferentes encuentros y ferias de poesía. Cuando uno toma parte en las ferias de poetas, generalmente la obra que uno lleva a un determinado evento cultural es traducida. Así es que hay andamos, tengo varios cuentos que van a ser traducidos también a otros idiomas, como el islam, árabe, y eso es a raíz del encuentro de hispanistas al que fui invitada el anteaño pasado en El Cairo. En esa ocasión lleve una antología, que recopilé de 20 narradoras bolivianas actuales, que ha dado la vuelta por diversos continentes, ya que estuvo en la Feria de Frankfurt, Madrid, El Cairo, y sigue viajando porque estuvo también en Colombia, en la Feria de Bogotá, que es una de las más grandes; además, estuvo en Guadalajara, México. Y bueno, esa es la labor del escritor, el de llevar su labor literaria por los confines de la tierra, si es posible.

¿El cuento “La Pilarica” y la novela “Buanabala” son sus favoritos?



El cuento de “La Pilarica” no es mi favorito, pero es uno mis predilectos. Creo que muchos de mis cuentos me gustan demasiado, por ejemplo “Un día que no es hoy”, y todos aquellos que involucran temáticas de nuestras tradiciones y costumbres, de nuestro mundo. Cada que leo un cuento mío me gusta, leo el siguiente y también me gusta, sino no los habría publicado. En cuanto a la novela “Buanabala” diría que es la más trabajada, la más investigada, además ganó el premio Virginia Woolf de España. Sin embargo, mi novela preferida es “Los hijos del viento”, es una de mis primeras producciones. Es una obra hermosa e histórica que relata la historia de un supuesto hijo de Simón Bolívar. Ha sido considerada una novela cimera y por eso me quedo con ella.

A propósito, ¿”Buanabala” es la obra que más éxitos has cosechado?



Si, “Buenabala” ha cosechado laureles, pero fuera de Bolivia. Eso pasa porque a veces tenemos más cabida fuera de nuestro país, por eso es que dicen: “Nadie es profeta en su tierra”. “Buenabala” sigue reinando, continúa viajando porque también llegará a África, si es que aún no arribó a ese continente, porque el año pasado ya debería estar en el mercado de la Costa de Marfil

¿Cuál es su siguiente proyecto?



No es solo un proyecto, yo soy muy dispersa y también prolífera. Tengo una hermosa novela sobre la vida de Federico Chopin, que está en puertas. Es una obra biográfica, muy bien documentada y muy reveladora. Mi cuestionamiento es si la voy a publicar en Bolivia o se quedará en España con mis otras obras. Lo estoy pensando todavía.