La novela inédita de García Márquez "En agosto nos vemos" saldrá en 2024

"En agosto nos vemos", la novela inédita del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, será publicada en 2024, cuando se cumplan diez años del fallecimiento del escritor colombiano, anunció este viernes el sello Literatura Random House.



La novela será publicada por esta editorial en todos los países de habla española salvo México, en lo que considera "el acontecimiento editorial más importante del próximo año".



Desde hace años los lectores esperaban que viera la luz esta obra, que se encontraba como el resto de su archivo personal en el Centro Harry Ramson en Austin (Estados Unidos) y ahora su familia ha decidido que salga, veinte años después de su última obra publicada, "Memoria de mis putas tristes", en 2004.



En palabras de sus hijos, Rodrigo y Gonzalo García Barcha, "En agosto nos vemos" fue "el fruto de un último esfuerzo por seguir creando contra viento y marea" de Gabriel García Márquez, apodado Gabo" (1927-2014), premio Nobel de Literatura 1982 y padre del llamado "realismo mágico".



Fue en 2008 cuando el también ya fallecido periodista colombiano José Salgar, al que García Márquez consideraba su maestro, aseguró que el autor estaba finalizando esta novela, una obra con la que pensaba cerrar el ciclo que comenzó en 1985 con "El amor en los tiempos del cólera" y siguió con "Del amor y otros demonios" (1994) y con "Memoria de mis putas tristes" (2004).



La novela, según se explicó entonces, es la historia de una mujer de alta sociedad que visita cada agosto una ciudad balneario en la costa de Colombia, inicialmente concebida por Gabo para cuentos, de los que publicó uno en El País y otro en The New Yorker, y que finalmente decidió convertir en una novela.



Cada capítulo contaba una de las visitas y, según el relato publicado en 1999 en The New Yorker, la mujer se llamaba Ana Magdalena Bach, tenía 52 años, estaba felizmente casada y cada año visitaba la tumba de su madre en una isla del Caribe.



Durante 28 años y cada 16 de agosto cumplió puntualmente con la visita a la tumba de su madre, sobre la que deposita un ramo de gladiolos y aprovecha para contarle las novedades familiares.



Y cada vez se alojaba en la misma habitación del mismo hotel, en el que una noche de uno de esos 16 de agosto conoce a un hombre en el bar.



El archivo personal de García Márquez fue vendido por su familia a la Universidad de Texas (Estados Unidos), donde forma parte de la colección del Ransom Center, documentos que incluyen manuscritos originales, predominantemente en español, de diez libros suyos, junto con más de 2.000 piezas de correspondencia y borradores de su discurso de agradecimiento para el Premio Nobel de 1982.



También custodian más de cuarenta álbumes fotográficos sobre aspectos de su vida a lo largo de casi nueve décadas, las máquinas de escribir Smith Corona y los computadores en los cuales escribió algunas de las obras más queridas del siglo XX o álbumes con recortes de periódicos de América Latina y de todo el mundo que documentan meticulosamente su carrera como escritor.



El nuevo libro saldrá a la venta en físico, electrónico y audiolibro en las principales lenguas del mundo.