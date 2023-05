Isabel Mesa

Dentro del prototipo de familia que conocemos, la literatura infantil ha ido incorporando a familias de grupos minoritarios dentro de sociedades con mayorías predominantes. Sin embargo, es menos común encontrar libros que muestren la mezcla de razas y culturas en una misma familia y la convivencia de sus miembros dando lugar a la tolerancia a hábitos, costumbres y formas de ser. Este es el caso de A Julia... ¡la quieren el doble!, que, además, incluye otro tema importante de la primera infancia que son los abuelos.

Es la historia de una niña mulata que tiene una abuela blanca, que vive en el campo, y una abuela de color, que vive en la ciudad. Julia la pasa espectacular con ambas y se siente querida por las dos. Sin embargo, cuando nace su hermano se organiza una fiesta donde es “la primera vez que Julia veía a sus dos abuelas juntas”. Este es el momento impactante de la historia. Dos señoras sentadas a ambos extremos de un sofá sin decirse una sola palabra. Lo único que tienen en común es la nieta. La imagen habla por sí misma. Detrás del sofá, asomando su cabeza, Julia está preocupada porque las abuelas se miran de reojo y ninguna juega con ella. Presiente que algo pasa, pero no entiende qué. Julia tropieza y cae. Basta el primer llanto para que las dos abuelas se lancen sobre la niña para alzarla. Sin importarle los prejuicios raciales de la gente adulta, Julia lleva a sus dos abuelas a jugar. Ellas se animan a cantar y bailar, cada una según sus tradiciones. Además de las abuelas, la familia tiene otros miembros invitados que se integran a los juegos tradicionales de cada familia.

Este libro propicia la interrelación imagen-texto considerando el tema intercultural entre las dos familias donde el nexo sentimental es la pequeña Julia. Muy importante también es la relación con los abuelos donde las abuelas salen de su rol tradicional de mujeres estacionarias. Dicho exclusivamente por las imágenes, con la abuela Lola visitan museos y carga a la niña en la espalda para jugar. Y la abuela María monta en bicicleta, trepa árboles para observar nidos y chapotea con Julia en los charcos de la granja.

A Julia... ¡la quieren el doble! Texto de Bernard Ashley. Ilustraciones de Carol Thompson. Barcelona: Intermón Oxfam, 2002

