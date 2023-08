Por ser día de ingreso libre, la Feria del Libro de La Paz, registró una asistencia masiva de visitantes

Una multitudinaria asistencia de visitantes a la Feria Internacional del Libro de La Paz (FILLP) se registró este lunes por el ingreso gratuito, informó la Cámara Departamental del Libro paceña (CDLLP), organizadora del evento literario.

La jornada gratuita se realizó en conmemoración al 6 de agosto, Día de la Independencia de Bolivia.

"Ya es una tradición que celebremos a Bolivia en su aniversario y le damos como un plus al pueblo paceño que no se pague la entrada ese día, porque normalmente ingresan libremente los menores de 12 años y los mayores de 65, pero hoy no paga nadie; así que no hay pretexto para no venir", resaltó el presidente de CDLLP, David Pérez.

En los bloques Rojo y Amarillo del Campo Ferial familias y grupos de amigos aprovecharon la jornada de ingreso gratuito y en afueras se observaron filas largas de visitantes.

Pérez recordó que el día gratis de esta versión es este lunes 7 de agosto, debido a que el feriado nacional -por ser domingo- se recorrió al día siguiente.

"Hubo algunas ediciones de la feria en que tuvimos que cerrar las puertas para que la gente, por motivos de seguridad, no se amontone adentro. Entonces, este lunes seguramente de 17h00 a 19h00 será el momento más álgido, donde haya mucha gente", señaló.

Pérez invitó a la población de La Paz y El Alto a compartir la fiesta cultural y literaria que estará abierta hasta el 13 de agosto.

"Esperamos que nos acompañen y, además, que nos ayuden a pasar el récord del año pasado", dijo.

En la versión 2022 de la feria se registraron más de 104.000 visitantes.

Este año, la oferta de la FILLP incluye la presencia de más de 150 expositores, 19 autores invitados nacionales e internacionales, y un programa cultural con más de 350 actividades.

El evento literario está abierto de martes a jueves, de 14h30 a 22h00; viernes y sábado, de 10h00 a 23h00; y domingo, de 10h00 a 22h00.

La primera versión de la Feria del Libro paceña fue en 1996, como un evento cultural anual, gracias a la iniciativa de la CDLLP.