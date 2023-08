Ilustradora de filme Encanto disertará en la Bicebé 2023

La ilustradora y diseñadora colombiana Catalina Estrada será una de las personalidades que participará de la Bienal del Cartel Bolivia BICeBé 2023, que se desarrollará en Santa Cruz de la Sierra del 20 al 24 de noviembre de este año.

Estrada, que reside desde hace dos décadas en España, tiene una dilatada trayectoria que le ha permitido trabajar en campañas publicitarias para Coca-Cola, Sony Music, Nike, Lexus y para el escritor brasileño Paulo Coelho, con quien labora desde 2009.

Estrada, además, ofrecerá un taller y una conferencia durante su estadía en la capital cruceña. La artista visual sudamericana dialogó con Los Tiempos acerca de su incursión en el Bicebé 2023.

Lleva más de dos décadas en la ilustración y el diseño. ¿Cómo ve lo alcanzado por su carrera hasta hoy?

Es realmente increíble tener la oportunidad de dedicarme a algo que me gusta tanto. La ilustración ha sido parte fundamental de mi vida durante muchos años, y descubrir que pude convertir mi pasión en una profesión ha sido verdaderamente increíble.

Inicialmente, comencé a adentrarme en el mundo de la ilustración para contribuir a proyectos sociales que admiraba mucho en Colombia, de manera voluntaria. Sin embargo, nunca imaginé que podría convertirse en una forma de vida sostenible.

La ilustración me da la oportunidad de expresarme de manera personal, a través de mi obsesión por los colores, los detalles y las formas. Para mí, es como un lenguaje que me permite transmitir ideas, emociones y contar historias de una forma única. El hecho de que también pueda ganarme la vida haciendo lo que amo es un verdadero regalo.

Ha sido un viaje verdaderamente emocionante, que me ha permitido explorar nuevas oportunidades, colaborar con otros artistas talentosos y trabajar en proyectos para clientes que jamás imaginé. Estoy inmensamente agradecida por cada experiencia que he tenido hasta ahora.

¿Qué es lo que le interesa a la hora de aceptar un proyecto de ilustración y de diseño?

Diría que lo más importante para mí es sentirme motivada, desafiada y conectada de alguna manera con el brief del proyecto. De esta manera siento que puedo aprender, evolucionar, mejorar y crear ilustraciones más auténticas y poderosas.

¿Cómo fue el trabajo para llegar al estilo por el que es reconocida hoy?

Ha sido un trabajo de mucha paciencia activa, así me refiero a entender que las cosas no suceden de la noche a la mañana, que todo lleva su tiempo, y que tanto el reconocimiento, como la creación de un estilo propio son el resultado de un trabajo constante.

Ha sido el trabajo de entender y aceptar aquello que me inspira y que me hace vibrar, que para cada persona es diferente. He ido aprendiendo a escucharme y aceptarme, a creer en lo que tengo para dar, para luego ir encontrando una manera personal de comunicar a través de los colores y las formas.

Al principio era muy insegura con respecto a mi trabajo, pero creo que ahí empezaba una parte fundamental del proceso, en reconocer que mis emociones y perspectivas son valiosas. Crear un estilo propio no se trata sólo de seguir las tendencias o las expectativas externas, sino de encontrar tu propia voz artística para comunicar tu visión (que es única) de una manera que resuene con los demás.

Poco a poco fui entendiendo que cada proyecto nuevo te da la oportunidad de crecer y mejorar, aprendes de tus errores y así vas evolucionando tu propio estilo.

¿Por qué escogió la naturaleza como una de las marcas distintivas de su trabajo?

Durante toda mi infancia tuve una conexión muy profunda con la naturaleza. Crecí rodeada de naturaleza en Colombia. Sin embargo, fue cuando me mudé a vivir en una gran ciudad, Barcelona, y me di cuenta de cuán importante era para mí.

Entonces despertó en mí una profunda nostalgia, por todo lo que había dejado atrás: las flores, las hojas, los animales, la flora y la fauna que llenaron mi infancia de maravillas.

Comencé a sentir un vacío, traté de completarme a través de mi trabajo, llenándolo de todo eso que tanto extrañaba, el color, la alegría, la poesía, pero sobre todo la naturaleza, la selva, mi selva, que a veces era real y otras imaginarias.

Y entonces la naturaleza se convirtió en mi obsesión, en mi musa, en mi refugio, mi lugar sagrado, y en mi paz.

¿Cómo fue trabajar para clientes tan grandes y distintos como Coca-Cola y Paulo Coelho? ¿En qué consistió sus trabajos con ambos?

Cuando me contactan clientes tan grandes, confieso que casi nunca termino de creérmelo y pienso: no puedo creer que me estén buscando para trabajar con ellos. Pero luego me tranquilizo y empieza una linda relación de la que sacamos adelante proyectos emocionantes.

Con Coca-Cola, he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos emocionantes, como la creación de botellas de edición limitada y, recientemente, una vajilla de Navidad para toda Latinoamérica. Siempre soñé con diseñar una vajilla, por lo que fue un momento realmente especial para mí.

Por otro lado, mi colaboración con Paulo Coelho ya es una relación de largo plazo, en la que llevamos casi 17 años trabajando juntos en sus agendas que se traducen a más de 18 idiomas en todo el mundo.

Estas colaboraciones han sido experiencias emocionantes y motivadoras tanto a nivel profesional como personal. Me han permitido llevar mis ilustraciones a audiencias amplias, evolucionar mi trabajo y crecer como ilustradora. Estoy muy agradecida por estas oportunidades tan emocionantes y motivadoras en mi carrera.

Encanto, ¿cómo fue este trabajo? ¿Cómo fue trabajar para Disney?

Yo volví a Colombia unos meses antes de que empezara la pandemia y me quedé allí sin planearlo. Mientras me instalaba de nuevo, me contactaron de Disney para trabajar en una nueva película que estaban desarrollando: Encanto.

Me pedían desarrollar una colección de estampados inspirados en la película para aplicar en artículos de merchandising, que servirían para promocionar la película. También el diseño de un afiche de edición limitada.

Fue un desafío creativo maravilloso en el que tuve que capturar la esencia y la magia de Encanto y de Colombia en mis diseños. Poder contribuir al universo visual de la película y ver mis creaciones plasmadas en productos, fue verdaderamente emocionante.

Trabajar para Disney fue una experiencia increíble. La atención a los detalles y la pasión por la narración visual son características distintivas de Disney, y poder formar parte de ello fue increíblemente inspirador.

Volver a Colombia y ser llamada para trabajar en este proyecto fue un hermoso reencuentro con mi país y un verdadero honor.

¿Qué expectativas tiene de su participación en la Bienal del Cartel Bolivia (BICeBé)?

Me siento muy honrada y emocionada de participar en este maravilloso evento. Es una oportunidad especialmente enriquecedora el poder conectar con personas de otros países a través de mi trabajo. Conocer un poco más de Bolivia, su cultura, sus colores, y en especial conectar con su gente es algo que me enriquece como persona y como ilustradora.

Estoy segura de que será una experiencia muy inspiradora en todos los sentidos.