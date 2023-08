“El Laredo me ha dado la posibilidad de encontrar el camino de mi vida”

La destacada pianista cochabambina Marianela Aparicio Yuja continúa sumando reconocimientos, en días más recibirá el Premio Maya Internacional 2023 a la Mejor Artista Clásica, producto de la cualidad que ostenta para hacer música tras haber pasado por las aulas del Instituto de Educación Integral y Formación Artística Eduardo Laredo.



El día que recibirá el galardón (25 de agosto) estrenará también su reciente producción discográfica llamada “Ánima”.

¿Qué significado tiene para usted el galardón que le entregará Premios Maya?



Recibir el Premio Maya Internacional 2023 a la Mejor Artista Clásica es sin lugar a dudas un honor y una inspiración para seguir trabajando por el crecimiento cultural de nuestro país.

¿Qué balance hace de su trayectoria como pianista?



Es difícil que yo haga un balance, lo que puedo decir es que he dedicado mi vida a la música desde que tenía 9 años y ella me ha dado grandes satisfacciones. He tenido hermosas oportunidades junto a muchas orquestas interpretando grandes conciertos, por ejemplo. Oportunidades que me ha realizado como pianista y como persona. El piano me ha ayudado a desarrollar muchas aptitudes, no solamente las artísticas. Soy la representante de mi carrera, soy creadora de mis oportunidades y soy una mujer que lucha por sus objetivos con toda la pasión posible. La música me llena de vida, me permite ser creativa, resiliente y soñadora. Y a partir de eso he buscado también ser una persona que genere un encuentro entre pianistas bolivianos y de otros países, construyendo puentes y canales de intercambio de conocimiento entre maestros y jóvenes pianistas con el Festival Internacional de Piano “Encuentros” que he creado y dirigido hace tres años y tendrá su tercera versión el 1, 2, y 3 de septiembre en la Casa de la Cultura de Santa Cruz. He construido con mucho trabajo, dedicación y positividad una vida en torno del piano y de la música, realizado muchos sueños, muchos objetivos y he descubierto recientemente una nueva faceta mía como arreglista que hace que sienta que puedo aportar no sólo con mis interpretaciones del mundo de los compositores universales, si no con mis propias creaciones. Como toda artista, creo que tengo mucho por hacer y por lograr; sin embargo, me siento bendecida con todo lo que he cumplido hasta ahora.



¿En qué medida coadyuvó el Instituto Laredo en su formación artística?



El Instituto Laredo me ha dado la posibilidad de vivir una infancia llena de música. No sólo con clases de piano que luego fueron privadas, sino también he tenido la oportunidad de cantar, de ser parte del coro de jóvenes dirigido por Aldo Martínez, del coro de niños dirigido por Judith Carmona, ser solista de su pequeña orquesta en ese momento, viajar cantando, tocando incluso cantar en un grupo folklórico. Una vida integral llena de música.



Si bien mi familia es parte clave en el desarrollo de mi talento, creo que el Laredo me ha dado la posibilidad de encontrar el camino de mi vida.

Si no fuera pianista, ¿qué se imagina haciendo?



Cantando o bailando en Brodway (se ríe), me encanta. Definitivamente, mi vida tiene que estar ligada con el mundo del arte.



¿Cuál es el acontecimiento que ha marcado su carrera como artista?



Es un poco injusto pensar en un momento en específico. Pienso en varios, por ejemplo la primera vez que toqué el Concierto n. 2 de Rachmaninoff fue un momento inolvidable y que gracias a Dios lo he podido repetir muchas veces. El tocar como solista en Polonia bajo la dirección del maestro Rubén Silva también fue un momento importantísimo que me abrió las puertas de Europa. Y si pienso en un momento clave en mi desarrollo como pianista pienso en el maestro Antonio de Raco en Buenos Aires, que marcó un momento de mucha crecimiento, seguridad y oportunidades increíbles en Argentina. Sin desmerecer a todos los maestros que me han compartido sus conocimientos.

¿Con qué género musical se identifica?



Soy una persona muy versátil en realidad; sin embargo, debo confesar que me cautivan mucho los compositores románticos.

¿Cuál es el contenido del disco que lanzará el 25 de agosto en Argentina?



Ánima es el alma, la parte más íntima y auténtica de la persona, su verdadero ser, su identidad esencial. Una figura etérea, trascendente y llena de vida, con colores vibrantes y una presencia luminosa que irradia energía.



Con alma, con gracia, con mucha carga sentimental, así es como se da vida a esta nueva creación.



El resultado son los cuatro temas que aparecen en este CD con el título de Ánima: Alma Cruceña, El sombrero de Sao, Jumechi y Niña Camba, cada uno con un desarrollo diferente, muy particular y de enorme atractivo y virtuosismo.



Complementando el disco y con un estilo totalmente distinto, tenemos dos obras creadas por el compositor boliviano Huáscar Bolívar, que transmiten una conexión profunda con lo más íntimo y evocan una amplia gama de imágenes y emociones profundas a través de ellas.



La primera, titulada “El Cementerio de los Elefantes”, fue creada a partir de una recopilación de todos los fragmentos compuestos para la musicalización de la película con el mismo nombre, originalmente escritos para cuarteto de cuerdas. Bolívar hace una adaptación para piano y violín de dichos fragmentos e incorpora nuevos pasajes, creando así una nueva versión ampliada. Es por eso que la pieza toma el nombre de la película.



Finalmente y representando al lado occidental de Bolivia tenemos una obra inspirada en el Salar de Uyuni, el salar más grande del mundo. Es el legado de un lago prehistórico que se secó y dejó un paisaje desértico de casi 11 mil km cuadrados de sal blanca y brillante, formaciones rocosas e islas con cactus

Después de ese disco, ¿qué viene?

El disco será lanzado el mismo día que recibiré en Buenos Aires el Premio MAYA.



A mi regreso, tengo el III Festival de Piano Encuentros, En Octubre estaré como Jurado del FIPCA en Buenos Aires, la grabación de un nuevo disco, la producción de varios video clips para promocionar el disco y completar la serie que ya tengo; y varios conciertos difundiendo el disco tanto en Bolivia como afuera. Y nuevamente un concierto como solista en Polonia.