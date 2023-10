Kethy Castedo: “En cada una de mis obras siempre hay un pedazo de mí”

La escritora, declamadora y poetisa beniana Kethy Castedo fue galardonada por la Cámara Departamental del Libro de Cochabamba (CDLC) por su valioso aporte a la literatura, música y el arte en más de tres décadas de actividad.

El galardón lo recibe poco después de presentar su última obra literaria “Vidas conjugadas”, una antología poética personal.

El libro es la octava obra de la poetisa nacional, quien aseguró que su pluma, sin presión alguna, sigue trabajando libremente.

¿Qué sensación le deja el galardón que le otorgó la FILC?

Por supuesto que estoy conmovida porque es un galardón inesperado por mí. Recalco que estoy muy agradecida, no sólo a la Cámara Departamental del libro, sino también a mi pueblo, Bolivia. Eso me demuestra que valió la pena sembrar con placentera minuciosidad las semillas de mi arte

¿Cuántos años lleva como escritora?

Como escritora, más de treinta años, pero solamente llevo 21 años publicando.

¿Con cuál de sus obras se identifica más?

Es una pregunta muy compleja, porque en cada una de mis obras siempre hay un pedazo de mí.

¿Por qué escribió una antología poética personal?

Como ya expliqué en la introducción de mi libro por diferentes motivos. Los lectores no siempre pueden adquirir todos los poemarios de un solo autor, y muchas veces el mensaje apropiado que ellos están buscando no se encuentra en este, ese o aquel libro. Entonces, he aquí mi razón para hacer una antología personal, con lo más relevante.

¿“Vidas conjugadas” es el relato de sus experiencias?

No en su totalidad, pero sí reconozco que en mis poesías hay muchos pasajes de mi vida personal y de muchas otras vidas que he ido observando a través del tiempo, pero aclaro que, por estética, siempre las adorno con pinceladas de ficción.

¿Prioriza la literatura por encima de la música y el arte?

No lo creo, la fusión de las tres cosas hace magia con la cual se nutre mi inspiración.

A propósito, ¿desde hace cuánto incursionó en la música y el arte, y cómo le va?

Desde que empecé a escribir poesía. Me di cuenta que mis versos eran armoniosos y que tenían mucha musicalidad y eso facilita la tarea de cualquier compositor.

¿Cuáles son sus proyectos a corto y mediano plazo?

En mis proyectos no existe corto o mediano plazo, simplemente quiero dejar que mi pluma, sin presión alguna, trabaje libremente.