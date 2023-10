Chantal Fischzang y su apuesta por el diseño social

Chantal Fischzang es boliviana, pero su carrera en el diseño gráfico la ha desarrollado en Estados Unidos, donde se formó, trabaja y también enseña todo lo que sabe en esta área. Fischzang desde hace tiempo dirige su mirada hacia situaciones que le preocupan, ya sea que las mujeres no tengan acceso a decidir sobre su cuerpo o también la portación indiscriminada de armas en el país del norte o todo lo que pueda hacer desde el diseño gráfico en lo social.



La diseñadora forma parte del prestigioso jurado de la Bienal del Cartel Bolivia BICeBé 2023, que se desarrollará por primera vez en Santa Cruz del 20 al 24 de noviembre. Es la única boliviana en ese panel que tomará las decisiones finales sobre los ganadores de las distintas categorías de la bienal.



En esta entrevista habla sobre sus distintas búsquedas y sobre la importancia del diseño en estos tiempos, entre otros temas.

Varios de sus trabajos se enfocan en los derechos de la mujer, como, por ejemplo, el derecho al aborto, ¿hace cuánto trabaja en este campo?



Tanto como diseñadora y educadora, busco trabajar en proyectos que son importantes para mí y para las vidas que me rodean, y, a su vez, cada proyecto me abre los ojos a otros temas eminentes por los cuales es necesario trabajar. He tocado temas relacionados a la inmigración, desamparo, identidad, idioma, intercambio cultural, LGTB, justicia racial, control de armas y aborto, entre otros.



Abortion Is Normal (El Aborto Es Normal), como proyecto y colaboración, ha sido transformador para mi persona y mi carrera, porque dio lugar a articular una conexión entre activismo, política, civismo, educación y arte, creando una manera expansiva de transmitir el mensaje, recibiendo a más de 5.000 personas en un lapso de cuatro semanas. Y en lo personal, como mujer, me es fundamental expresar que elegir el momento para ser madre o elegir no serlo del todo tiene que ser un derecho irrevocable.



El proyecto nació como una exhibición de arte catalogada como “Emergencia,” en un momento en que el aborto legal está bajo ataque en todo Estados Unidos, ya que el antecedente legal histórico de 1973, Roe vs. Wade, que otorgó a nivel federal el derecho a elegir durante 50 años, fue revocado por la Corte Suprema en junio de 2022.



La serie de exhibiciones fue comisariada por las curadoras y cofundadoras de Project for Empty Space, Jasmine Wahi y Rebecca Pauline Jampol, en colaboración con Downtown for Democracy (el comité de acción política y cultural) integrando íconos del mundo del arte como Marylin Minter, Gina Nanni, Laurie Simmons y Sandy Tait. La exhibición integró obras de artistas de toda identidad y género, entre ellos grandes nombres, como Barbara Kruger, Cindy Sherman, Carrie Mae Weems y Hank Willis Thomas, junto con muchos otros artistas reconocidos y emergentes. Yo fui invitada a crear la identidad para la exhibición y los elementos promocionales y educativos de la campaña, en colaboración con Rebecca Pauline Jampol.



El título Abortion Is Normal pretende crear una manera inclusiva y empática en la conversación sobre el aborto, desmantelando el estigma que rodea el tema, en función de la autonomía sobre nuestros cuerpos y nuestros derechos reproductivos.

¿Cómo nace la campaña que hizo a favor del control de armas y cómo se desarrolló?



Tengo dos proyectos que tocan el tema del control de armas. El primer proyecto titulado The Most Vicious Cycle, creado en 2018, fue diseñado en función a una campaña creada por los activistas de March For Our Lives y la agencia de publicidad McCann NY. Fue una invitación a diseñar un set de carteles como extensión de campaña para respaldar un video musical presentando una canción de Kesha, Sage & Chika, creado como PSA (Anunció de Servicio Público), representando el patrón de violencia armada en Estados Unidos, recordando a los jóvenes que votar por políticos que apoyan la prohibición del uso común de armas de asalto/guerra y la legislación sobre armas con sentido común es la única manera de acabar con el ciclo.



Otros carteles de la colección fueron diseñados por Edel Rodríguez, Eduardo Palma, Andre DeCastro & Paula Cruz, y puede ser descargado de la página de March For Our Lives (https://marchforourlives.com/the-most-vicious-cycle/downloads/).



El segundo, Give Moms Peace, es mi más reciente proyecto de iniciativa propia en colaboración con mi amiga y colega Rebecca Jampol. Fue una acción de activismo y, al mismo tiempo, un regalo que nos hicimos por el Día de la Madre (en Estados Unidos fue el 12 de mayo). Give Moms Peace es una serie de mensajes tipográficos, en capas, que encapsulan el lenguaje del movimiento a favor del control de armas en Estados Unidos. Una acción creada en solidaridad con los muchos que han perdido a sus hijos a causa de la violencia armada. Seguramente, viviendo fuera, se puede apreciar el número absurdo de casos de violencia y de armas, y, más agravante aún, la cantidad de tiroteos masivos (en colegios, supermercados y otros lugares públicos). Es parte de nuestra rutina, lo vivimos casi a diario en el llamado “primer mundo” o “la tierra de la libertad”. Pienso en esta trágica posibilidad cada vez que dejo a mi hija en el colegio, que voy al supermercado, en el tren subterráneo, o al cine. Ya estuve una vez, con mi hija Manuela, atrapada en medio de un tiroteo en un centro comercial. Necesitaba expresar esta angustia por medio de mi trabajo.



Llevamos estos carteles a espacios locales altamente visibles tanto cercas y patios delanteros de centros urbanos como espacios digitales y redes sociales. Las gráficas se pueden descargar de manera gratuita en nuestra página lovelanguageproject.squarespace.com/

¿Cuál es la importancia del diseño social en estos tiempos?



El diseño social es importante porque aporta con propuestas que benefician a comunidades en áreas como la educación, la salud y el medioambiente, considerando problemas complejos de la sociedad, como la equidad, la inclusión y la sostenibilidad. El diseño social considera diversas perspectivas y fomenta la participación de las personas que el trabajo tiene como propósito beneficiar, lo que conduce a soluciones más efectivas y sostenibles.

¿Cómo se integra el diseño gráfico en las comunidades para que estas puedan desarrollarse?



El diseño gráfico, que hoy se entiende más como diseño en comunicación, es omnipresente, lo cual significa que es netamente relevante en el desarrollo de una comunidad. En el caso de las comunidades donde yo me desenvuelvo, por medio de la labor que realizo como diseñadora y educadora, trabajo para crear plataformas que aportan a la visibilidad de comunidades subrepresentadas; facilitando el discurso sobre justicia social y ambiental; generando apreciación por el intercambio cultural; creando diálogo sobre temas complejos y/o hostiles, y ayudando a reformular sistemas para un futuro colectivo, justo e inclusivo.

Ha trabajado, tanto dando clases como haciendo diseños en Nueva York, ¿qué es lo más exigente en el campo del diseño gráfico en esa ciudad?



Tengo experiencia en New York City, donde estudié y trabajo, y también en Newark, New Jersey, donde enseño y también trabajo. Ambas ciudades tienen sus particularidades, pero, lo que encuentro más exigente es poder aportar con trabajo relevante para las distintas comunidades de cada lugar, asegurar que mis propuestas conecten con el público, en entornos que son dinámicos, saturados y multiculturales.



Una manera de lograrlo, ha sido estableciendo alianzas por medio de colaboraciones, para conocer más de cerca el contexto (la historia y las condiciones del lugar y su gente), y compartir el proceso de cómo se definen los objetivos de cada proyecto, con la gente que mi trabajo tiene por interés beneficiar.

¿Cuál es la importancia de un evento como la BICeBé para el diseño y la ilustración en Bolivia?



Somos un pelotón que usa como combustible la pasión y la obsesión durante nuestra carrera. Para los que trabajan en el rubro de diseño, ilustración, comunicación y arte, reunirse con aquellos que aman y viven por/del diseño, en un evento tan expansivo y enfocado como la BICeBé, es introducirse a una cápsula de aceleración de ideas, inspiración, nuevas relaciones y, por lo tanto, afiliaciones que se dan a nivel exponencial con sólo estar presentes. Nos identificamos y nos permite construir redes profesionales y crear vínculos de confianza laboral.



Nos brinda también la oportunidad de actualizarnos, con técnicas, herramientas y tendencias, en un campo que está siempre en evolución. Para el resto de los ciudadanos, el público, estar expuestos al talento nacional en compañía de talento internacional crea una apreciación nueva sobre nuestra industria, y valida nuestro labor y aporte a la comunicación, la estética y la funcionalidad de la información que todos manejan a diario.