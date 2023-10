Mónica Oblitas: El libro es un testimonio de mi carrera en el periodismo

Mónica Oblitas, periodista con una reconocida trayectoria profesional, presentará su libro “Periodismo 4X4” este martes en Cochabamba. En más de 600 páginas, se hallan 15 años de arduo e impecable trabajo. La autora conversó con Los Tiempos sobre este compilado que se perfila como uno de los grandes referentes bibliográficos de la disciplina en Bolivia.

- ¿Nos puede contar un poco sobre este trabajo? ¿Cómo nace la iniciativa para plasmar la obra?



El libro nace por la necesidad que tuve de rescatar parte de mi trabajo que no está digitalizado y compartir ese trabajo con la mayor cantidad de personas posible, además de dejar un testimonio de mi carrera en el periodismo. Trabajé durante más de 15 años en Los Tiempos como editora de actualidad de la revista Oh! desde La Paz, e hice más de 700 entrevistas, notas de profundidad, investigaciones, crónicas, semblanzas, etc. Poco menos de 200 de esos artículos están en el libro, que tiene, además, fotografías de maestros, como Vassil Anastasov y Álvaro Gumucio.

- ¿Cuánto tiempo le tomó recopilar los datos y cómo fue el proceso?



Es una obra autofinanciada que tomó alrededor de seis meses y se hizo a través de un editor que contraté en Cochabamba, quien fue a la hemeroteca de Los Tiempos a escanear del papel a word y de ahí se armó el libro. Escoger cuáles eran los artículos que se quedaban y cuáles no fue la parte más complicada. Era más o menos como elegir a cuál hijo quieres más.

- Ya presentó su libro en La Paz y Santa Cruz. ¿Cómo fue la acogida de los lectores?



Estoy satisfecha con la acogida en las presentaciones en La Paz y en Santa Cruz, donde ahora vivo. En Santa Cruz, quiero destacar el apoyo de Miguel Souza, Anna Infantas, Rildo Barba y Maggy Talavera, que me ayudaron mucho sin pedir nada a cambio. En La Paz, mi ciudad de origen, he encontrado puertas cerradas y colegas de asociaciones y fundaciones de periodistas que no le han dado la importancia al libro por temas personales, cuando en realidad es el único de su estilo hecho en Bolivia, que reúne ejemplos tácitos de distintos géneros periodísticos (lo que lo hace importante para usarse como manual para estudiantes de periodismo, por ejemplo), pero es, además, un libro importante por quienes lo protagonizan en las entrevistas y semblanzas, por los lugares que describe y por las denuncias e investigaciones que contiene.



He recibido muchas muestras de que el libro es lo que yo esperaba: algo fácil y lindo de leer, pero profundo a la vez. Sin duda, destaco las palabras de Mariano Baptista Gumucio, uno de los primeros en leerlo y quien me escribió lo siguiente: “Tengo la impresión de que estamos viviendo una hora crepuscular del periodismo y ante esta realidad se yerguen las 676 páginas de este libro de combativa actitud y elegante prosa… Felicidades Mónica por tu valerosa obra de bien”. Que lo diga él, es premio suficiente para mí y compensa los malos momentos.

- ¿Por qué no presentó la obra en la XVI Feria del Libro de Cochabamba?



Ya tenía fecha y salón para presentar el libro el sábado 7, pero se me presentó un imprevisto personal ineludible. Mi nieto debía nacer más adelante, pero le hicieron una cesárea de emergencia a mi nuera. Me fue imposible viajar. Luego los organizadores de la FILC buscaron otro espacio, pero los vuelos de BoA estuvieron llenos y recién pude llegar a Cochabamba en EcoJet el viernes en la noche.

- ¿Qué expectativas tiene de la presentación de su obra en Cochabamba?



Cochabamba es donde he podido desarrollar mi carrera como periodista. Trabajar más de 15 años en Los Tiempos, el diario más importante de Cochabamba y uno de los más icónicos de Bolivia, ha significado para mí tener un escenario de lujo para progresar como periodista. Para mí, presentarlo en el auditorio del periódico es cerrar con broche de oro el ciclo de presentaciones de este libro. La presentación será el martes a las 18:30 y la invitación está abierta para que puedan acompañarme.