La Asociación de Periodistas de La Paz lanza premio nacional: hay nueve categorías, medallas y premios especiales

La Asociación de Periodistas de La Paz lanzó la convocatoria al Premio Nacional de Periodismo 2023. El plazo de postulación vence el 20 de noviembre próximo y reconocerá el trabajo de nueve categorías.



El Premio reconoce los trabajos publicados en todo el país en las categorías de radio, televisión, fotografía, caricatura, documental, periodismo digital y tres categorías de prensa. Los galardones se entregarán en el marco de la celebración del aniversario de la APLP, el 5 de diciembre próximo.



Para facilitar la postulación de periodistas del interior, se permitirán candidaturas enviadas íntegramente por correo electrónico. Cualquier persona que haya publicado un trabajo puede postular a los premios, no se requiere que esté afiliado a la APLP.



Para cada especialidad del premio serán conformados jurados calificadores designados por el directorio de la APLP.



Formas de postular



Los trabajos deberán ser enviados a la sede de la APLP, Av. 6 de Agosto No 2577, Ed. Las Dos Torres, piso T, La Paz, o al correo electrónico premionacionaldeperiodismoaplp@gmail.com



Se puede obtener información en el número de celular y WhatsApp 77550188, en la cuenta de Facebook de la institución, en las oficinas de la APLP o llamando al número fijo 2-2430345.



Detalles de la convocatoria



Se premiarán los mejores trabajos en las categorías de: prensa, radio, televisión, fotografía, caricatura, documental y periodismo digital:



-Los trabajos de prensa tendrán tres subcategorías: reportaje/crónica, noticia ampliada y columna de opinión (los trabajos de “prensa”, no necesariamente deben haber sido publicados en medios impresos, sino también en digitales).



-Los trabajos de radio y televisión deben corresponder al género de crónica/reportaje.



-En los trabajos de TV se premiará al periodista y al camarógrafo.



-Los trabajos de periodismo digital deben corresponder a crónica/reportaje y deben contener todas las herramientas propias de ese lenguaje, como videos, audios, gráficos, etc.



-En las postulaciones de fotografía se valorará su impacto noticioso.



-Las caricaturas serán valoradas por sus cualidades estéticas y la opinión subyacente.



-Los documentales deberán tener una duración mínima de 15 minutos y máxima de 45 minutos.



Tres subcategorías de prensa



Los premios a Prensa tendrán tres subcategorías: reportaje/crónica, noticia ampliada y columna de opinión. La primera “es el trabajo de investigación que un periodista realiza acerca de un hecho o un personaje; suele ir acompañado de fotografías, imágenes, documentos, entrevistas, etc. También puede explicar y describir los hechos de forma relativamente cronológica, con técnicas tomadas de la literatura y con aportaciones de opiniones del autor”.



La “noticia ampliada” corresponderá a aquella nota que ofrece datos de contexto, múltiples fuentes y temas y que sobre todo entraña una “primicia periodística”.



Finalmente está la columna de opinión, es decir aquel “texto expositivo y argumentado sobre cualquier temática y que incorpora, además de descripciones de personas y hechos, las opiniones del autor”.



Premio Nacional



Desde hace más de tres décadas la Asociación de Periodistas de La Paz entrega el Premio Nacional de Periodismo a algún profesional de la comunicación que tenga 25 años o más de ejercicio profesional.



Los candidatos tienen que ser propuestos por organizaciones profesionales de periodistas del país, instituciones académicas, centros culturales o cualquier institución reconocida legalmente.



La actividad de los candidatos propuestos para Premio Nacional debe haber estado enmarcada en el respeto a la ética y haber contribuido a la vigencia de los derechos y libertades de expresión, información y opinión, así como al fortalecimiento de la democracia y no haber realizado labores de censura periodística. No debe haber sido sancionado por tribunal alguno, ni dentro ni fuera del gremio.



Las medallas a ser entregadas serán:



“Bautista Saavedra”, premio a la Defensa de los Intereses Públicos.



“Daniel Sánchez Bustamante”, premio a la Formación de Periodistas.



“Franz Tamayo”, premio a la Creación Intelectual.



“Huáscar Cajías Kauffman”, premio al Profesional Sobresaliente de las nuevas generaciones de periodistas.



“Ana María Romero de Campero”, premio a la Defensa de la Libertad de Expresión y de los Derechos Humanos.



“Adela Zamudio”, premio a la Trayectoria Profesional.