Victoria Vinuesa, la guionista que escribía 'demasiado bien' para España, reclama su hueco

A Victoria Vinuesa le hubiera encantado ser 'profeta en su tierra', pero los productores españoles a los que presentó sus guiones le decían que estaban 'demasiado bien' escritos para el mercado español. Ahora, con varios sueños ya cumplidos y una prometedora carrera también como escritora, la española reclama su sitio.

"Fueron los propios productores españoles los que me aconsejaron que me fuera de España. La gente no iría a ver mis historias, me decían, 'aquí no venden'. Pero si esa misma película se rodaba en Estados Unidos y luego venía a los cines españoles, entonces sí. Porque el público no confía: 'bah, una comedia romántica española, no puede ser buena'", cuenta a EFE entre triste y enfadada.

Así las cosas, Vinuesa -no sin un montón de trabas y problemas- se fue a Estados Unidos con sus guiones bajo el brazo. Los mismos que no pudo rodar en España.

"Tengo esa espinita clavada desde entonces", confiesa la cineasta desde Los Ángeles, donde vive y trabaja, y donde, nada más llegar, vendió todas sus historias.

Especialista en público 'young adult', de 14 a 18 años

Vinuesa (Oviedo, 1974), que también es psicóloga, empezó a escribir hace quince años. Su 'especialidad' son las historias románticas y divertidas para el público llamado 'young adult' (entre 14 y 18 años).

En plena pandemia, se convirtió en la única extranjera en tener en marcha cuatro guiones originales a la vez: '62 hours', producida por Marc Goldberg; 'The Ticket', en manos de John Curran; 'See You on Venus', una "road movie" producida por Brian Pitt (responsable de la franquicia "After"); y 'Under the Stars', que se empieza a rodar la semana que viene en Italia.

Un macroproyecto que contará con un elenco internacional (aún no se pueden decir sus nombres) de 7 millones de dólares de presupuesto.

Una comedia romántica intercultural, que sigue a un joven escritor inglés que viaja a Italia para escribir un artículo sobre Puglia, con la esperanza de recuperar la inspiración y empezar su segundo libro. Viendo un vídeo sobre la ciudad, descubre a una joven italiana que le motiva inesperadamente.