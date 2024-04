Una estatua viviente en Cochabamba reivindica el arte callejero

Acaba de entregar su primera novela, "Autorretrato con la Oreja Vendada", y ya promete un análisis agudo sobre nuestra sociedad en la que predomina el caos y la intriga como elementos articuladores... Ver más El arquitecto y escritor Dennis Lema Andrade, en el Pódcast de Los Tiempos

Cuatro destacados artistas nacionales pusieron en marcha la exposición “Quattro”, en el salón Gíldaro Antezana. Ver más Cuatro artistas ponen en diálogo diversas obras con lenguajes personales

El padre Piotr Nawrot no puede ocultar su emoción al hablar del estreno de una composición coral barroca que él reconstruyó a partir de fragmentos existentes en el Archivo de Chiquitos y una copia... Ver más Estrenarán obra reconstruida por el padre Nawrot en Chiquitos