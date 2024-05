Bolivia y su tiempo transverso: en torno a la Obra reunida de Juan Carlos Pinto Quintanilla

Hace casi un año, el 23 de mayo de 2023, se presentaba en la Casa Departamental de las Culturas de Cochabamba la Obra reunida de Juan Carlos Pinto Quintanilla. Publicada por la Editorial del Estado, el proyecto, que fue un honor epilogar, está integrado por tres volúmenes.

En el tomo 1, titulado Estado Plurinacional, la utopía en construcción, se incluye el libro ¿Qué está cambiando en Bolivia?, un libro sobre el proceso de cambio, publicado en 2017. Además, recoge una serie de reflexiones sobre elecciones judiciales, lo indígena originario campesino, cuestiones de género, o interculturalidad, algo que Juan Carlos Pinto trabajó en profundidad desde el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, el SIFDE, del Órgano Electoral Plurinacional. También incluye escritos sobre la destrucción de esa utopía, sobre el golpe de Estado de 2019, la demanda de celebración de elecciones en 2020, o las muertes de Senkata y Sacaba. Todo ello sin ahorrar detalles sobre las tareas pendientes del proceso de cambio. Ahí nos encontramos con una mirada crítica y autocrítica constructiva, desde adentro, orgánica si se quiere, como parte de una comunidad de destino que el autor analizaba desde muchos ángulos y desde las bases de su tejido. Algo que no siempre fue comprendido, en medio de premuras electorales, enredos jurídicos y pragmatismos políticos, pero, que, sin duda, afirmó cuestiones que, con el tiempo, se han ido revelando como imprescindibles para poder seguir construyendo y profundizando colectivamente ese proceso. Hoy, esas cuestiones seguirían siendo parte de sus reflexiones, sin duda, lo cual probablemente convertiría a Juan Carlos en alguien incómodo. De hecho, el compromiso con sus convicciones le costó el alejamiento de estructuras de poder, en diversos ámbitos, en varios momentos de su vida. Precisamente, por ser defensor de las cuestiones en las que creía, y parte de un colectivo central en las luchas históricas en Bolivia: primero Ofensiva Roja, luego Ejército Guerrillero Tupak Katari (EGTK), con años de trabajo no sólo en formación y movilización política en torno a la generación de alianzas diversas y la politización de sujetos colectivos en el país, si no también en tareas de gobierno. En todo caso, Pinto reivindicaba lo colectivo de su pasado con firmeza, como parte de una comunidad; o de muchas, quizás. Todas ellas, sin duda, importantes y necesarias en la conversación pública del país.

En el tomo 2, encontramos Cárcel de San Pedro. Radiografía de la Injusticia, libro prologado por Jörg Stippel que, junto a Leticia Lorenzo, formaban parte de su grupo de trabajo y reflexión en torno a la reforma del sistema de justicia en Bolivia. Esas presencias de abogados intrépidos y comprometidos y lo colectivo de su práctica política atraviesan los escritos de Pinto.

El tomo 3, titulado Buscando libertad, soñando justicia, incluye publicaciones como Reflexiones libres de un encarcelado, Cárceles y familia, a partir de la experiencia del penal de San Sebastián, en Cochabamba, en 1999; Las cárceles en Bolivia, en coautoría con Leticia Lorenzo y Cárceles, jubileo y justicia penal”, donde se recoge su experiencia en la Pastoral , o cómo Bolivia fue uno de los pocos países del mundo donde se logra una ley de indulto extraordinario con el Jubileo del año 2000.

Ahora bien, sería arduo hacer una recapitulación completa de esta Obra Reunida, que sólo da cuenta parcial del constante hábito de escritura del autor. Pero es importante subrayar que ese hábito referencia a una persona que acompañó con el pensamiento, la reflexión escrita y la práctica política una parte esencial de la historia de Bolivia, un país que muchas personas aprendimos a leer con Pinto. Y también referencia sus tiempos. Algunos de sus escritos dan cuenta de tiempos esperanzadores, donde se avizoraban los profundos horizontes de transformación del país. Sus reflexiones en los momentos previos y durante la Asamblea Constituyente son un caudal de experiencias, inquietudes y perspectivas de futuro resultado del proceso colectivo, dilatado y extenso del que formaba parte.

Pinto también escribió en tiempos difíciles, como es el caso de los libros sobre sus vivencias como preso político por el caso del mencionado EGTK. Todos sus escritos sobre la cuestión penal, durante y después de su salida de la prisión de San Pedro, son la mejor muestra de que su preocupación por la realidad carcelaria de Bolivia fue, definitivamente, uno de los motores de vida.

También fueron oscuros los años 2019 y 2020, tiempos en los que se juntaban en Bolivia las violencias propias de un golpe de Estado, un gobierno inconstitucional que hostigaba a personas del Movimiento Al Socialismo-Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) como él, una pandemia global, y sus tremendas dificultades para encontrar trabajo por su perfil político. En ese tiempo sombrío, Juan Carlos seguía compartiendo, reflexionando, intercambiando su escritura, algo que se convertía para él, de nuevo, en una práctica liberadora. Como liberadora fue para él su fe católica, presente en su vida de estudiante y luego profesor de Religión del San Agustín, o en su trabajo en la Pastoral Penitenciaria. Para las personas que no concebimos la fe más que en términos de ética, su visión de la vida y su tenacidad con lo que consideraba su misión era sorprendente. Disponía de un “motorcito extra de reserva”, que le hacía perseverar de manera envidiable.

Por ello pensamos que sobreviviría a la pandemia, algo que le preocupaba profundamente, más que por él, por las personas a las que quería y cuidaba. No fue así, y eso fue precisamente lo que posibilitó esta publicación, que se hace posible porque no está.

Sin embargo, es una suerte de ausencia presencial. Porque Pinto se fue con la revolución hecha, y con sus tiempos escritos. En su célebre Comunidades imaginadas (1993), Benedict Anderson escribía sobre cómo las comunidades políticas habrían sustituido a las comunidades religiosas premodernas, en una conjunción entre capitalismo y reforma protestante que abría la posibilidad de impresión de biblias en lenguas vernáculas, que ya no en latín, en Europa. La imprenta habilitaba así imaginar comunidades horizontales, de tiempo transverso, donde la lectura en la misma lengua se configuraba como ritual de connivencia de esa comunidad, simultáneamente vivida y presente en quienes leen, desde la performatividad del horizonte de un tiempo común y la evocación de los elementos utópicos de esas comunidades.

Pinto fue un pensador del tiempo transverso, de la práctica de la imaginación de una comunidad de destino, de una Bolivia ubicada en su militancia en el EGTK, en el proceso de cambio, en los derechos de las personas en situación de cárcel. En su lectura, en los libros, nos queda la práctica de su comunidad, de su tiempo, de su presencia.